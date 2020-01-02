شكرا لمتابعة خبر عن ناشطة سعودية صديقة ‘‘رهف القنون‘‘ ترتد عن الإسلام وتعتنق المسيحية.. شاهد أول فيديو لها ‘‘متبرجة‘‘ تمارس المحرم وتتحدى السلطات السعودية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - ناشطة سعودية صديقة ‘‘رهف القنون‘‘ ترتد عن الإسلام وتعتنق المسيحية.. شاهد أول فيديو لها ‘‘متبرجة‘‘ تمارس المحرم وتتحدى السلطات السعودية

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