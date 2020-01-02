شكرا لمتابعة خبر عن شاهد..ممثلة شهيرة تتغنج بجمالها فيهجم عليها 3 طلاب ويمارسون معها الرذيلة بالإكراه وبطريقة وحشية ارعبت كل الفنانات العرب..شاهد كيف كانت النهاية الصادمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - شاهد..ممثلة شهيرة تتغنج بجمالها فيهجم عليها 3 طلاب ويمارسون معها الرذيلة بالإكراه وبطريقة وحشية ارعبت كل الفنانات العرب..شاهد كيف كانت النهاية الصادمة

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