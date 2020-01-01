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صنعاء - ياسمين الخيامي - هل يجوز دخول دورة المياه بجوال فية القرآن الكريم..شاهد كيف رد داعية سعودي على هذا السؤال

كشف الداعية عبد المحسن الزامل ، حكم دخول دورة المياه بجوال به القرآن الكريم، لافتًا إلى أن دخول الجوال كآلة ليس فيه شيئًا طالما لا يظهر عليه القرآن أو الذكر على الشاشة.

وأضاف ” الزامل ” خلال برنامج ” يستفتونك ” على قناة الرسالة : ” ولكن إذا دخل به إلى دورة المياه والقرآن مفتوح أو الذكر على الشاشة فهو محرم ومكروه وإن كانت ورقة الهاتف الجوال هي مجرد رموز يمكن إخفاءها بضغطة زر “.

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وعلى جانب آخر، أوضح الشيخ عبدالمحسن الزامل، حكم الكلام في دورة المياه؛ حيث قال : ” لا بأس أن يتكلم إذا كان محتاج إلى الكلام إذا سئل عن شيء فالحاجات تقدر بقدرها وقد يكون الشيء مما يهمه ويترتب عليه أمرًا ضارًا “.