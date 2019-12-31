اختتام البرنامج التدريبي "برنامج إدارة المشاريع البريمافيرا" بسيئون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 ديسمبر 2019

الخليج 365 - سيئون

اُختتم بديوان الإدارة المحلية بمديرية سيئون البرنامج التدريبي المنعقد تحت عنوان (برنامج إدارة المشاريع البريمافيرا) والذي انطلق في 22 ديسمبر الجاري على مدى 10 أيام هدف الى تزويد الدراسين بشكل متكامل عن برنامج (primavera) إدارة المشاريع والبرامج الزمنية.



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وفي فعالية الاختتام الذي شهدته القاعة الصغرى بديوان المديرية أكد مدير عام مديرية سيئون الأستاذ محمد عوض العامري حرص السلطة المحلية بمديرية سيئون على إعداد وتنظيم العديد من الدورات الخاصة بالقطاع الهندسي بهدف جاهزية المهندس باستمرار لسوق العمل والمستجدات التي تطرأ عليه لتنفيذ مشاريع ناجحة على كافة المستويات ، مباركا المشاركين اختتام البرنامج التدريبي المهم ومتطلعا أن ينعكس الاثر الكبير للبرنامج على مستوى المشاريع القادمة.

وجرى في ختام البرنامج تكريم السلطة المحلية بمديرية سيئون ممثلة بالأستاذ محمد عوض العامري من قبل منفذ البرنامج مكتب (فايف برو) للإستشارات والتطوير نضير جهوده المبذولة في نجاح البرنامج ، كما تم تكريم مدرب البرنامج سليمان عبده قايد محسن والمشاركين البالغ عددهم 10 مشاركين بشهادات معتمدة من أكاديمية إنماء للدراسات والبحوث والتنمية البشرية.

هذا ويعتبر برنامج البريمافيرا الذي ينفذ لأول مرة بمحافظة حضرموت برنامج خاص بـ (تخطيط المشروعات) والذى يعمل على مساعدة المهندسين في وضع الجداول الزمنية للمشروعات، وحساب التكلفة والتحكم بها والذي تقيمه السلطة المحلية بمديرية سيئون لمهندسي الوحدات الإدارية والمكاتب والأجهزة التنفيذية بالوادي والصحراء برعاية وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء.