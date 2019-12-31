شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. لن تصدق ماذا فعل عُمانيون بعد سماعهم خبر عن صحة السلطان قابوس ( فيديو ) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - عبر مواطنون عُمانيون عن فرحتهم ببيان ديوان البلاط السلطاني الذي أكد أن السلطان قابوس بن سعيد في حال مستقر ويتابع برنامج العلاج المقرر، بإطلاق الرصاص في الهواء .
وتداول نشطاء مقاطع مصوّرة تُظهر عمانيين يُطلقون صلياتٍ من الرصاص في الهواء فرحاً بسماع خبر استقرار صحة السلطان.
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— سعيد الشامسي (@shamsi_16m2)
#متداول بعد البيان الصادر من ديوان البلاط السلطاني المواطن خميس الساعدي يطلق ببندقيته في الهواء ابتهاجا بصحة مولانا السلطان قابوس حفظه الله. #قابوس_بن_سعيد #السلطان_قابوس_بخير pic.twitter.com/XZObROZvRR December 31, 2019
سعيد الشامسي@shamsi_16m2
جديد "الخليج 365"
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شاهد.. لن تصدق ماذا فعل عُمانيون بعد سماعهم خبر عن صحة السلطان قابوس ( فيديو )
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#متداول بعد البيان الصادر من ديوان البلاط السلطاني المواطن خميس الساعدي يطلق ببندقيته في الهواء ابتهاجا بصحة مولانا السلطان قابوس حفظه الله. #قابوس_بن_سعيد#السلطان_قابوس_بخير
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— سعيد الشامسي (@shamsi_16m2)
#الحمدلله_سلطاننا_بخير حمــــلوا الســــــــــلاح وجلّهم شبانُ في الحـــرب تعـــلــو صمعهم نيرانُ تلـك البنـــــــادق سـطـرت أفـعالهم يا أيّــــها التـــــاريخ نحـــن #عمانُ #سعيد_الشامسي pic.twitter.com/ryxb25NOYZ December 31, 2019
سعيد الشامسي@shamsi_16m2
#الحمدلله_سلطاننا_بخير
حمــــلوا الســــــــــلاح وجلّهم شبانُ في الحـــرب تعـــلــو صمعهم نيرانُ
تلـك البنـــــــادق سـطـرت أفـعالهم
يا أيّــــها التـــــاريخ نحـــن #عمانُ#سعيد_الشامسي
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سيدي — عبدالله الهاشمي (@_hashmy)
#قابوس أنا متأكد لا شيء اليوم يساوي فرحة الشعب العماني بهذا الخبر .. نودعُ عام ٢٠١٩م بخبرٍ لا يُضاهيه خبر " مولانا المفدى بخير " #السلطان_قابوس_بخير pic.twitter.com/eATbOhpya2 December 31, 2019
عبدالله الهاشمي@_hashmy
سيدي #قابوس
أنا متأكد لا شيء اليوم يساوي فرحة الشعب العماني بهذا الخبر .. نودعُ عام ٢٠١٩م بخبرٍ لا يُضاهيه خبر " مولانا المفدى بخير "#السلطان_قابوس_بخير
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وعصر اليوم الثلاثاء، ضع ديوان البلاط السلطاني حداً للحملة التي استهدفت إثارة البلبلة في عُمان، عبر نشر شائعات مغرضة أطلقها مرتزقة وحسابات ممولة من بعض الجهات، عن وفاة السلطان قابوس بن سعيد .
وقال بيان رسمي صدر عن ديوان البلاط السلطاني إن السلطان في حال مستقر ويتابع برنامج العلاج المقرر.
ووجه السلطان شكره وتقديره إلى “أبناء شعبه الكرام الميامين في كافة أنحاء الوطن العزيز على ما يبدونه من نبل في مشاعرهم، وصدق في دعواتهم، والتفاف حول قيادتهم”. كما جاء في بيان الديوان السلطاني
وسأل السلطان قابوس “الله جلت قدرته أن يحفظ عمان وأبناءها الأوفياء وأن يوفقهم نحو مزيد من التقدم والنماء لتستمر مسيرة التنمية الظافرة إلى الأهداف المرسومة لها بمشيئة الله”.وفق البيان
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— وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa)
#السلطان_قابوس_بخير🇴🇲 📸المرتزقة ومروّجوا الشائعات عادوا إلى جحورهم .. إليكم بيان #ديوان_البلاط_السلطاني عن صحة السلطان #قابوس_بن_سعيد👇 pic.twitter.com/qT1nMxVHeW December 31, 2019
وطن. يغرد خارج السرب@watan_usa
#السلطان_قابوس_بخير
المرتزقة ومروّجوا الشائعات عادوا إلى جحورهم .. إليكم بيان #ديوان_البلاط_السلطاني عن صحة السلطان #قابوس_بن_سعيد
٣٠
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وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي حملة غير مسبوقة من جهات معادية للسلطنة، تمثلت بنشر شائعات مغرضة عن صحة السلطان وصلت حدّ الترويج لوفاته، ومن سيخلفه في إدارة السلطنة.
وواجه العُمانيون تلك الشائعات بالرد عليها وتفنيدها ورفض قبولها والإنسياق وراء تلك الاكاذيب.
كما شددوا على أهمية الوحدة العمانية لمواجهة الحملة المنظمة، وأن مصدرهم الوحيد عن صحة السلطان بعد عودته من بلجيكا حيث اجرى فحوصات طبية، هو بيان ديوان البلاط السلطاني.
وبعد حملة الشائعات وجّه المفتي العام للسلطنة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، رسالة للشعب العماني معنونة بـ “مسؤولية الشعب العماني في الحفاظ على وحدته”.
وحذر الشيخ في رسالته الشعب العماني الوفيّ من أن يتأثر بدعايات المغرضين أو يستجيب لأصوات المضللين.
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