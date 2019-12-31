شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد : مدمنة الجنس "هند القحطاني" تكشف عن تفاصيل رسالة من رجل أعمال طلب الزواج منها ووعدها أن يصبح خادم تحت رجولها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت الناشطة السعودية هند القحطانى، التي اعتادت على إثارة الجدل مؤخرًا بمقاطع فيديوهاتها، مقطع فيديو جديد عبر حسابها على ”سناب شات“، قالت فيه: ”الله لا يبلانا، كل الشعب صار رجال أعمال!“.

وكشفت القحطاني عن رسائل صادمة تلقتها من معجب على الإيميل الخاص بها، يطلب فيها الزواج منها بطريقة وصفتها بـ“الرخيصة“.



وأوضحت القحطانى تفاصيل أخر رسالة تلقتها من معجب وقالت ”يقول لي أنا رجل أعمال وأنا خدام النسوان وتحت رجولك يا القحطانية، وعندي أموال وراح أعطيكي الي تبغينه“، وتابعت: ”يقول لي إنتي حرة وسوي اللي تبغينه، وأعبدك وأحب رجولك، واللي تبغينه أنا تحت أمرك“.

فيما استنكرت القحطاني تصرف المعجب وقالت: ”والله إذا تعطيني الدنيا وما فيها وإن كنت أغنى رجل وأحلى رجل في العالم، ما خذيتك“.

يذكر ان هند القحطاني كانت قد كشفت عن موقف ابنها من الهجوم ضدها وحقيقة ما إذا كان يقاطعها بسبب مقاطع الفيديو التي تنشرها، حيث نشرت مقطع فيديو وفوجئت بظهور نجلها معها رغم أنه لم يعتد على الظهور، وسألت نجلها عن سر قرار ظهوره معها في الفيديو، ورد قائلًا: ”أولًا لأنني فخور فيكي والسبب الثاني علشان أضرب بكل الإشاعات في عرض الحائط، كل الأشياء اللي طلعت كذب عني وعنك خلاص“. جديد "الخليج 365" Advertisements

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