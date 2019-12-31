شكرا لمتابعة خبر عن شاهد الصورة التي صعقت كل عائلة عفاش كلها وجعلت العميد طارق عفاش لا يصدق مايراه..شاهد ماحدث للسفير احمد علي عبدالله صالح وابكى الجميع ( صورة صادمة ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - شاهد الصورة التي صعقت كل عائلة عفاش كلها وجعلت العميد طارق عفاش لا يصدق مايراه..شاهد ماحدث للسفير احمد علي عبدالله صالح وابكى الجميع ( صورة صادمة )

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