وزارة الصحة تتسلم المرشات الرذاذية الخاصة بمكافحة البعوض في عدن

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 ديسمبر 2019 الخليج 365 - عدن تسلمت وزارة الصحة العامة والسكان ممثلة بالبرنامج الوطني لمكافحة الملاريا، اليوم ، بالعاصمة المؤقتة عدن، المرشات الرذاذية الخاصة بمكافحة البعوض والنواقل لحمى الملاريا والضنك.

وخلال عملية التسليم التي حضرها مدير عام البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا الدكتور طارق بن حويل، ومدير مكافحة النواقل بوزارة الصحة الدكتور شهاب عبدالله، و القائم بأعمال مدير مكتب منظمة اليونيسف بعدن روبرت أوجوك، أوضح وكيل وزارة الصحة لقطاع الرعاية الصحية الأولية الدكتور علي الوليدي، أن استلام المرشات الرذاذية يأتي ضمن إطار الشراكة الدائمة بين وزارة الصحة العامة والسكان ممثلا بقطاع الرعاية الصحية الأولية ومنظمة اليونيسف..مشيداً بدور منظمة اليونيسيف في دعم القطاع الصحي وتعزيز البرامج الصحية في عموم محافظات الجمهورية.

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