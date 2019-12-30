شكرا لقرائتكم خبر عن اقرأ خارطة وجهك .. لتعرف مرضك! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يري المعالجون الصينيــون أن كل منطقة فـــي الوجــه مرتبطــة بعضو داخلي عبر قنوات الطاقة، لذلك عندما تضعف هذه الطاقة يصاب العضو بالوهن أو التعب فتظهر الدلائل علي السمات بقعاً حمراً او انتفاخاً تحت العينين أو خطوطاً قاسية، أو جفافاً أو إفراز زائداً.

وكل ذلك مؤشر إلى إنسداد إحدى القنوات الحيوية. يقول المعالج جون سانديفر مؤلف كتاب 10 أيام لإعادة التوازن : إذا كنت تبحث عن أساليب سطحية لمعالجة مشكلات البشرة، ربما يفيدك أكثر أن تنظر تحت السطح . إليكم بعض العلامات التي قد تدلكم إلى حالكم الصحية :

جديد "الخليج 365"

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???? 1- العلامات والأعراض بشرة دهنية، خطوط قاسية أو تجاعيد، احمرار بين الحاجبين، احمرار وحكة طفيفة في العينين . التشخيص: خلل في الكبد . العلاج: يتركز عمل الكبد علي تخليص الجسم من السموم والدهون. سهلوا عمله عبر تخفيف تناولكم للدهون الحيوانية والألبان والاجبان، والبهارات والسكر والمشروبات الكحولية. ضاعفوا تناولكم للخضار الخضراء لأنها مصدر مهم لعنصر بيتا كاروتين الذي يخزنه الكبد. امضغوا الطعام جيداً وتفادوا الأكل قبل ساعتين من موعد النوم، فالصينيون يعتبرون أن الكبد يفرغ السموم بين الحادية عشرة ليلاً والثالثة فجراً. لذا، من الأفضل عدم أثقاله في وقت متأخر. حاولوا ان تكونوا صبورين لأن الطب الصيني يعتبر ان الكبد مخزن الروح.

???? 2-العلامات والأعراض : جيوب تحت العينين . التشخيص: القصور الكلوي . العلاج: تقوم الكليتان بعمل المصفاة التي تخلص الدم من الأوساخ، وتعيد توازن السوائل في الجسم. أما الملح والكافيين فيعرقلان هذا العمل لذا يجب التخفيف منهما. كذلك يجب التخفيف من السوائل الباردة والمثلجات والمأكولات المحروقة كالخبز المحمص لأنها تزيد الوضع سوءاً. تناولوا طعاماً خفيفاً متوسط السخونة ويرتكز الي الحبوب والخضار الجذرية اي التي تنمو في جوف الأرض. زيدوا من أوقات النوم وأبقوا أطرافكم دافئة، لأنها (الأطراف) مركز نقاط الضغط المتصلة بالكليتين اللتين يعرقل البرد عملهما.

???? 3-العلامات والأعراض : شفاه جافة متشققة ويميل لونها الي البنفسجي . التشخيص: خلل في القولون . العلاج: خففوا من تناولكم الأطعمة النيئة والحبوب لأنها تعوق عمل الأمعاء وتسبب أحيانا الفطريات من نوع كنديدا. لذا تجنبوا الطعام المطهو بشكل قليل والطعام المهروس لأنه لا يتطلب جهداً من الامعاء، واستبدلوا به الرز الاسمر والخضار. لا تنسوا ان تمضغوا طعامكم جيداً (20 مرة لكل لقمة) ولا تتناولوا وجباتكم وانتم تقومون بعمل آخر كالقراءة والكلام او مشاهدة التلفزيون.

???? 4-العلامات والأعراض : ازرقاق او اخضرار في طرف العين لجهة الأنف . التشخيص: خلل في البنكرياس . العلاج: يقوم البنكرياس بإفراز الأنسولين الذي يتحكم بمعدل السكر في الدم. خففوا من تناولكم أطعمة دسمة ومركبة ومحلاة بشدة، فهي ترفع من معدل السكر، واستبدلوا بها الخضار والنشويات التي لا تحترق بسرعة والفواكه الطازجة والحبوب والمكسرات. لا تفوتوا الفطور، وحاولوا إدخال الحبوب الكاملة والخبز الكامل عليه. وقد تكون الوجبات الصغيرة والمتفرقة أفضل من الوجبة الكبيرة او الوجبتين لأن ذلك يمنع معدل السكر من التلاعب.

???? 5-العلامات والأعراض : أذنان أكثر احمراراً من لون الوجه، عينان مغرورقتان ومحاطتان بهالات سود. التشخيص: إرهاق الغدد الادرينالية. العلاج: تفرز الغدد الادرينالية أنواعا عدة من الهورمونات لا سيما الادرينالين. ويؤدي التعب النفسي او الجسدي الي افراز الادرينالين في شكل قوي ما يسرع دقات القلب ويرفع ضغط الدم. اعتمدوا نظام حياة متساهلاً اكثر. حللوا ما الذي يسبب لكم القلق واتخذوا خطوات حاسمة تجاهه. ويمكن اليوغا ان تساعد كثيراً. امتنعوا عن شرب القهوة والشراب الذي يحتوي علي الكثير من الكافيين لانه يزيد من افراز الادرينالين.

???? 6-العلامات والأعراض : بقع او عروق صغيرة متفتحة، احمرار الخدين . التشخيص: خلل رئوي . العلاج: انقطعوا عن تناول مشتقات الحليب والحلويات الدسمة التي تزيد من حدة الامراض الصدرية. تناولوا الرز والخضار ذات الاوراق وأضيفوا الزنجبيل الي الحساء لأنه يساعد علي تخفيف تكوين البلغم. تنفسوا هواء نقياً قدر الامكان واحرصوا علي تهوئة مكان عملكم وزيدوا من عدد النباتات الخضر في محيطكم لأنها ترفع نسبة الاوكسجين في الهواء. حاولوا ان تغنوا اغنية واحدة كل يوم لتمرنوا رئتيكم وتزيحو الهموم عن كاهلكم.