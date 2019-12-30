شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : تركي آل شيخ يفاجئ الجميع ويكشف تفاصيل خطيرة حول استضافة الفنان اليمني صلاح الأخفش في حفل بمدينة جدة "شاهد التغريدة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توعد المستشار السعودي "تركي آل الشيخ" بفتح تحقيق حول استضافة الفنان اليمني "صلاح الأخفش الذي وصفه بالمتعاطف مع الحوثيين لإحياء حفل في مهرجان أنغامي بجدة. واعلن ال الشيخ في تغريدة على حسابه بتويتر رفضه لهذه الاستضافة قائلا: "هذا شيء غير مقبول تماماً، وسنحقق في موضوعه ونتخذ اللازم حالاً". جديد "الخليج 365" Advertisements وجاء تعليق ال الشيخ على تغريدة لناشط سعودي "عبدالرحمن MBS قال فيها: "اليمني المتعاطف مع الحوثيين صلاح الأخفش صاحب الأغنية المسيئة للملك سلمان (قولوا لسلمان أخو شارون بايندم) تم دعوته لإحياء حفل في مهرجان أنغامي بجده".

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