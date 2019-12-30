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عدن - ياسمين التهامي - كشفت عن حدث ستشهده العاصمة صنعاء غدا ... قناة المسيرة تفاجئ الجميع وتقطع كل برامجها وتبث هذا الخبر العاجل

بثت قناة المسيرة الفضائية التابعة للحوثيين تصريحا للمتحدث الرسمي لميلشيا الحوثي "العميد يحيى سريع " في شريطها العاجل .

حيث قال لمتحدث الرسمي لقوات صنعاء العميد يحيى سريع : غداً وفي تمام الساعة الثالثة عصرا إن شاء الله .. مؤتمرا صحفيا مهما نستعرض فيه إحصائيات العام ٢٠١٩م لمختلف وحدات القوات المسلحة، وتفاصيل ومستجدات المعركة العسكرية، مع الحديث عن مستوى ما وصلت إليه الصناعات العسكرية اليمنية. جديد اب برس : Advertisements

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