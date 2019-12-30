 أربعة أعراض إذا ظهرت عليك فأنت في خطر حقيقي وموتك مؤكد خلال دقائق ..تعرف عليها الأن وسارع لإنقاذ نفسك

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - شددت مؤسسة القلب الألمانية على ضرورة الاتصال بالإسعاف فور الاشتباه في الإصابة بأزمة قلبية؛ نظرًا لأن كل ثانية لها ثمنها مع مثل هذه الحالة الخطيرة.

وأوضحت المؤسسة أن أعراض الإصابة بأزمة قلبية، تتمثل في: آلام الصدر الشديدة، التي تستمر لمدة أطول من 5 دقائق، وضيق التنفس، والتعرق الشديد، والغثيان.

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ويُعد كبار السن ومرضى السكري ومرضى القلب، أكثر عُرضة للإصابة بالأزمات القلبية؛ حسب ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.