شكرا لقرائتكم خبر عن هل تذكرون الفنانة شيماء الحاج الذي ظهرت بمقاطع فاضحة وهي ترقص للمخرج خالد يوسف ...نشر فيديو جديد لها وهي ترقص "لكن لن تصدق ترقص لمن هذه المرة "..."شاهد" والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - حذفت الفنانة المصرية شيماء الحاج مقطع فيديو لها تظهر فيه وهي ترقص على أنغام أغنية "أنت عارف ليه" لمواطنتها روبي.

وأثارت شيماء جدلا واسعا بالفيديو الجديد عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، حيث تلقت العديد من التعليقات السلبية، منها "متعودة على كده".

وتعرضت الفنانة المصرية خلال العام الجاري إلى أزمة كبيرة بسبب فيديو إباحي تم حبسها على إثره صحبة الفنانة منى فاروق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هل تذكرون الفنانة شيماء الحاج الذي ظهرت بمقاطع فاضحة وهي ترقص للمخرج خالد يوسف ...نشر فيديو جديد لها وهي ترقص "لكن لن تصدق ترقص لمن هذه المرة "..."شاهد" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت المغتربين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.