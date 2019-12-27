شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : وزارة العمل السعودية تعلن قبل قليل عن سَعوَدَة عدد من المهن "سيتضرر الآلآف" من المغتربين ويبدأ التنفيذ من اليوم ‘"تفاصيل صادمة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تواصل المملكة العربية السعودية خطتها في توطين الوظائف فيما يعرف بـ "السعودة" في العديد من المجالات المختلفة داخل المملكة. واتخذت وزارة العمل، امس الأربعاء، قرارًا جديدًا بشأن توطين الوظائف وعقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة والحكومية داخل السعودية. جديد "الخليج 365" عاجل : بعد طول انتظار ...مجتهد يفاجئ الجميع وينشر فيديو من داخل القصر الملكي يُبين لحضة مقتل اللواء الفغم ومن كان الشخص المستهدف من عملية الاغتيال ودور محمد بن سلمان في ذلك "شاهد"











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ويهدف الدليل الجديد تمكين المقاولين من الاطلاع على متطلبات التوطين وتقديم عروضهم الفنية والمالية بناءً على ذلك، ومرورًا بتنفيذ العقود، وتمكين الموظفين من أداء مهامهم المطلوبة وتوفير التدريب والتطوير ونقل الخبرة، وحتى الاستلام النهائي للمشروع. وتضمن الدليل، تحديد نسب التوطين لكل الفئات والمستويات الوظيفية الهندسية والفنية والإدارية المختلفة، وراعت التدرج في التطبيق بنسب تتراوح ما بين 30% و 100%، منها تحديد نسبة توطين لا تقل عن 50% لمستوى الإدارة العليا و30% للوظائف الهندسية والتخصصية بالإضافة إلى 100% للوظائف الإشرافية في تخصصات السلامة وتقنية المعلومات والخدمات العامة والإدارية والدعم. يذكر أن وزير العمل والتنمية الاجتماعية قد أصدر في شهر أكتوبر الماضي، قرارًا وزاريًّا برفع نسب التوطين للوظائف المستهدفة في عقود التشغيل والصيانة بالأجهزة الحكومية، والشركات التي تسهم الدولة بنسبة لا تقل عن 51% من رأس مالها، من خلال بوابة التأييدات الحكومية وشمل القرار جميع الفئات والمستويات الوظيفية الهندسية والفنية والإدارية في تلك العقود.

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