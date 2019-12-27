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صنعاء - ياسمين الخيامي - عـــاجل .. الامير "سلطان بن خالد" يهز كل الاسرة السعودية الحاكمة وينشر قبل قليل مقطعًا "للملك سلمان" من على فراش الموت .. شــاهد (فيديو مؤلم)

نشر الأمير سطام بن خالد آل سعود، مقطع فيديو من على فراش الموت، يتضمن وصية إلى عاهل السعودية الملك سلمان بن عبد العزيز.

وأظهر الفيديو الذي نشره سطام آل سعود على حسابه في "تويتر"، الأمير الراحل بندر بن عبد العزيز، شقيق الملك سلمان، وهو يوجه له وصية من على فراش الموت.

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وصية من وصايا الرسول تصعق طبيبة أمريكية وتزلزل الارض من تحت اقدامها وما وقع للطبيبة بعد معرفتها وصية الرسول ابكى المسلمين في كل انحاء أمريكا

وقال الأمير بندر بن العزيز لشقيقه الملك سلمان: أوصيك بـ"طاعة الله في السر والعلن، والحرص على الإسلام والمسلمين"، فيما رد عليه: "‏نحن عند حسن ظنك، ونحن دولة قامت على الإسلام".

وكان الأمير بندر بن عبد العزيز، توفي يوم 28 يوليو، عن عمر ناهز 96 عامًا، تاركًا خلفه 7 من أبناء الملك المؤسس، عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، وقد كان أكبرهم.

وشارك أمراء العائلة الملكية السعودية بقيادةالملك سلمان وولي العهد محمد بن سلمان، في 29 من الشهر الحالي، في أداء صلاة الجنازة على الأمير بندر بن عبد العزيز بالحرم المكي.