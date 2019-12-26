شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : سعود القحطاني يفاجئ الجميع ويظهر قبل قليل ويوجة هذه الرسائل للمحل سلمان وأسرة خاشقجي ويتحدى تركيا "شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لم يتوقف سيل ردود الأفعال منذ صدور الأحكام السلطوية بحق المدانين بجريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وتبرئة المستشار السابق في الديوان الملكي، سعود القحطاني، .

وعقب يوم من صدور الأحكام القضائية تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وصحف ومواقع سعودية قصيدة قالوا إنها تعود لمستشار الديوان الملكي السعودي، سعود القحطاني، نظمها بعد إعلان النيابة العامة في السعودية تبرئته في قضية مقتل خاشقجي في قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول التركية، في أكتوبر 2018.

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ونشرت القصيدة تحت عنوان "برّاني اللي كلنا باحتكامه"، وحملت تذكيراً لتركيا بالحروب التاريخية بين العثمانيين وآل سعود.

وكان لافتاً تجاهل سعود القحطاني لذكر الكاتب الراحل جمال خاشقجي، ومكتفياً بالقول إن الاتهامات التي وجهت له ثبت أنها باطلة.

ولا يملك القحطاني حساباً على مواقع التواصل الاجتماعي؛ بعدما أغلق "تويتر"، في سبتمبر الماضي، حساباً له، بعد أشهر من اتهامه بقيادة الفريق الذي نفذ جريمة القتل.

وكانت النيابة السعودية أصدرت، في 23 ديسمبر 2019، أحكاماً بإعدام 5 أشخاص في قضية مقتل خاشقجي، كما حكمت بالسجن على 3 آخرين بالسجن لمدد يصل مجملها إلى 24 عاماً، وبرأت سعود القحطاني، ونائب رئيس الاستخبارات السعودية السابق، اللواء أحمد عسيري، والقنصل السعودي في إسطنبول، محمد العتيبي.

وفي هذا الصدد يقول المحلل السياسي اللبناني محمود علوش، إن تبرئة القحطاني واللواء عسيري من الجريمة "كانت متوقعة"، موضحاً بقوله: "إن إدانة هذين الشخصين تحديداً تعني إدانة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان؛ على اعتبار أن علاقته بالقحطاني وعسيري مباشرة