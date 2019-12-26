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صنعاء - ياسمين الخيامي - إمام الحرم المكي يباغت كل السعودين ويصف الامام أحمد بهذا الوصف الرائع لكنه يصعق كل علماء السعودية بتوجيه اتهام خطير لحفيد مفتي المملكة

شن الداعية السعودي عادل الكلباني هجوما على أحد متابعيه، بعد تبادل للتدوينات على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتب الكلباني غاضبا لأحد متابعيه : " والإمام أحمد ما كان قليل أدب مثلك".

جاء هذا في رده على أحد المتابعين الذي كتب قائلا : " نعم كلامه صحيح .. الامام احمد لم يكن مغردًا بالقيل والقال ..هذه الكلمات اليسيرة تساوى الف كتاب عن الحكم والأدب .. لكنك لم تفهم ما قال لك لانك بَجَم .. وصدق الله: " كلا بل ران على قلوبهم ما يكسبون".

وكان الكلباني قد غرد على حسابه قائلا : " ويش رأيكم"، مرفقا رسالة أرلت له على ما يبدو والتي كتب فيها: " رحم الله الإمام أحمد .. مات ولم يغرد تغريدة".

يذكر أن الكلباني كان أيضا قد هاجم حفيد مفتي السعودية السابق قائلا : " " الله يخلف على جدك ويرحمه .. ولماذا أنكر عليهما أبو بكر ولماذا سماه مزمور الشيطان؟ ترى النار ما تورث إلا رماد".

وكان حفيد مفتي السعودية السابق قد وجه انتقاد للكلباني بالقول : " حسبي الله عليك يا كلباني .. أنت تعرف أنهما جاريتان تنشدان كما ينشد الصبي و البنت الصغيرة في بيتهما، مثل نشيد الصبيان و البنات أثناء اللعب في بيوتهم" .

وأضاف : أنت تتعامى عن الفرق بين نشيد الصبيان أثناء اللعب و حفلة طرب بفرقة موسيقية ضخمة و إعداد و تجهيز و بيع تذاكر بآلاف الريالات".

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