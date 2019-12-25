شكرا لمتابعة خبر عن ورد الان.."واشنطن بوست" تفضح سعود القحطاني وتكشف سر خطير نزل كالصاعقة على رأس ولي العهد السعودي وارعب كل السعوديين ( تفاصيل تنشر لأول مرة ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - ورد الان.."واشنطن بوست" تفضح سعود القحطاني وتكشف سر خطير نزل كالصاعقة على رأس ولي العهد السعودي وارعب كل السعوديين ( تفاصيل تنشر لأول مرة )

كشف خبراء متخصصون في مجال تقنية ومواقع التواصل الاجتماعي، عن السبب الحقيقي وراء إقدام موقع "تويتر" على حجب حساب المستشار السابق بالديون الملكي، سعود القحطاني.

وبحسب مقال بصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، فإن القيام بتعليق حساب "القحطاني"، الذي لم يصدر تغريدة منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2018، هو أمر غير عادي، وربما كان تعليق حسابه مرتبطًا بعثور (تويتر) على أدلة على تورط "القحطاني" في عمليات ضد ناقدي النظام السعودي.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

ورد للتو...رئيس المجلس الانتقالي يباغت الجميع ويرفض الاعتراف بشرعية هادي ويثلج صدور الجنوبيين بدولة مستقلة في الجنوب ويطلق هذا التهديد المرعب ضد محافظ شبوة

ورد الان.."واشنطن بوست" تفضح سعود القحطاني وتكشف سر خطير نزل كالصاعقة على رأس ولي العهد السعودي وارعب كل السعوديين ( تفاصيل تنشر لأول مرة )

الداعية الإماراتي الشهير "وسيم يوسف" يباغت الجميع ويصعق مليار مسلم ويعلن تأييده للجرائم الانسانية التي ترتكبها الصين ضد المسلمين الأيغور..لن تصدق ماذا قال

تحذير طبي عاجل...اذا استمرت الكحة ( السعلة ) هذه الفترة الزمنية فعليك سرعة التوجه الى الطبيب فورا ودون ابطاء لأن حياتك وحياة اولادك في خطر

عــاجل : قطر تخرج عن صمتها وتوجه ضربة ساحقة للمخطط الاماراتي ضد السلطان قابوس كان سيقلب الامور في السلطنة راسا على عقب (صورة صعقت الاماراتيين )

ليس الميسري ولا الجبواني..الامارات تباغت القوات السعودية وتقصم ظهر الرئيس هادي والجنرال الاحمر بمدرعات وسلاح فتاك..وبطل جنوبي ينقذ الشرعية من كارثة حقيقية

وردنا الان..سعود القحطاني يتلقى تهديد صاعق من أمريكا واوروبا يثير في نفسه الرعب والهلع وينسيه فرحة صدور حكم ببرأته من دم خاشقجي

Advertisements

عاجل...سر خطير يكشف لاول مرة عن قاتل خاشقجي والخبر ينزل كالصاعقة على راس ولي العهد السعودي ويصدم كل السعوديين داخل اللمملكة وخارحها

شاهد.. فتاة سعودية شبه عارية تسير وسط جموع من الشبان في أحد أسواق الرياض ومفاجأة بشان ماحدث!! (فيديو صادم)

عاجل وفي غاية الخطورة.. الملك سلمان يصدر قبل قليل أمرًا ملكيًا اسعد كل عائلات المغتربين والسعوديين.. وسبب الرعب والهلع لهذه الفئة (نص القرار)

عاجل ..فاجعة الموت تألم عمان .. السلطان قابوس في ذمة الله .. والديوان السلطاني يصدر بيان عاجل وهام لكل ابناء الشعب العماني

هل تذكرون خطيبة خاشقجي التركية ‘‘خديجة جنكيز’’ شاهدوا ما حدث لها اليوم بعد عام كامل من القهر( تفاصيل صادمة)

هل تذكرون الفنانة الصغيرة "حلا الترك"..شاهدو كيف اصبحت مثيرة وفاتنة بعد ان بلغت سن ال18 وتزوجت.. والمفاجأة من هو العريس !؟ (شاهد 3 صور مثيرة)

شاهد الفيديو الفاضح والمخل الذي يكشف كل مفاتن هيفاء وهبي والمناطق الحساسة من جسدها وجعلها ضمن لائحة أجمل نساء العالم (فيديو خادش للحياء )

رغد صدام حسين وكل انصار والدها يذرفون دموع الفرح بعد الاعلان رسميا عن هذا الامر الخطير من عاصمة دولة عظمى ( شاهد 2 صور اثلجت صدور العراقيين )

وأضاف المقال أن سمعة "القحطاني" كمسؤولٍ عن الذباب الإلكتروني كذلك قد تكون السبب، وذلك لدوره في أزمة الخليج عام 2017، حين عرض حياة الكثيرين للخطر من خلال دعوته المواطنين لوضع أسماء في القائمة السوداء ممن يعتقد بتعاطفهم مع قطر.

ويقول كاتب المقال إن "الغريب أن (تويتر) لم تكشف عن أرشيف تغريداته، وقالت إنه لا توجد أدلة على أن الحساب مرتبط بالعملية، مع أن التحقيقات المستقلة تقول إنه هو المسؤول عنها". وكان موقع التدوين المصغر "تويتر" قد قام مؤخرًا بإعلانه شطب 4525 حسابًا مرتبطة بالسعودية والإمارات ومصر، و4248 حسابًا، تعمل بشكل واضح من الإمارات.

وأرجعت إدارة الموقع تلك الخطوة لأن تلك الحسابات استخدمت في القيام بعملية (توتر سياسي) كمجاز عن الدعاية، على حد وصفها