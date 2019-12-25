شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : مجلس التعاون الخليجي يفاجئ الجميع ويعلن عن موقفه من الحمم الصادر بحق قتلة خاشقجي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أشاد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف بن راشد الزياني، بالأحكام التي أصدرتها المحكمة الجزائية في الرياض بحق المتهمين في جريمة مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي.

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وفي بيان أصدرته الأمانة العامة لمجلس التعاون اليوم الأربعاء، وصف الزياني هذه الأحكام بأنها "خطوة مهمة على طريق إحقاق الحق وتطبيق العدالة"، مشيرا إلى أنها "برهنت على استقلال ونزاهة القضاء السعودي، وحرصه على تطبيق أحكام القانون بعد استكمال كافة الإجراءات القضائية الواجبة قانونا".

وأضاف أن الأحكام الصادرة أثبتت التزام السعودية وتعهدها بمحاكمة مرتكبي هذه الجريمة البشعة "محاكمة شفافة تطبيقا للقانون وإرساء للعدالة"، مستنكرا "المحاولات المغرضة لتسييس الجريمة والتدخل في الشؤون الداخلية" السعودية.

وكان القضاء السعودي، قد أصدر حكما أوليا بإعدام 5 أشخاص من بين 11 مدانا، كما عاقب 3 مدانين منهم بأحكام سجن متفاوتة تبلغ في مجملها 24 عاما، وقضى بعقوبة تعزيرية على 3 مدانين آخرين لعدم ثبوت إدانتهم، ما يعني تبرئتهم.

وبرأت المحكمة الجزائية في الرياض سعود القحطاني، وهو مستشار سابق لولي العهد محمد بن سلمان لعدم توجيه تهم إليه، وأحمد عسيري، النائب السابق لرئيس الاستخبارات السعودية لعدم ثبوت تهم عليه، ومحمد العتيبي، القنصل السعودي السابق باسطنبول الذي أثبت تواجده في مكان آخر وقت مقتل خاشقجي.

وأثار هذا القرار ردود فعل خارجية متباينة، تتراوح بين الترحيب به باعتباره دليلا على "استقلالية القضاء السعودي ونزاهته وكفاءته"، وانتقاده كونه "بعيدا عن تلبية التطلعات".

المصدر: www.gcc-sg.org