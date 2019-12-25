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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الحوثية تعتزم إصدار عملة جديدة بديلة عن الريال في مناطق سيطرتها
الثلاثاء 24 ديسمبر 2019
الخليج 365 - متابعات
تداول ناشطون انباء عن اعتزام مليشيات الحوثي الموالية لإيران، طباعة عملة يمنية جديدة غير العملة الوطنية المتعارف عليها.
وقال الناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي ان المليشيات الحوثية تدرس طبع عملة جديدة خاصة بها في محافظات سيطرتها في شمال اليمن، في ظل الانقسام الاقتصادي بين المحافظات الجنوبية المحررة ومحافظات شمال اليمن الواقعة تحت سيطرة المليشيات.
وعملت مليشيات الحوثي خلال الفترة الماضية على منع تداول العملة اليمنية الجديدة المطبوعة مؤخراً ” الفئة صغيرة الحجم ” واتخذت اجراءات سحب اي عملة من السوق من هذا النوع المطبوع مؤخراً، واصدرت توجيهات بالتعامل بالعملة القديمة ” عريضة الحجم”.
وتشير المصادر ان تكثيف المليشيات الحوثية من محاربتها للعملة الجديدة ومصادرة اي عملة تتواجد في محافظات شمال اليمن المسيطر عليها من المليشيات، تؤكد ان المليشيات تتوجه لطبع عملة جديدة وان الانباء حول ذلك قد يكون امر حقيقي.
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