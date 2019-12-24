- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر أوّل تحرّك من السلطان قابوس يفضح إشاعات وفاته ويردّ على المغرضين والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - وكالة الأنباء العمانية✔@OmanNewsAgency
#جلالة_السلطان_المعظم - أبقاه الله - يبعث برقية تعزية ومواساة إلى فخامـة الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية #الجزائرية الديمقراطية الشعبية، في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري.
?ref_src=twsrc%5Etfw">December 24, 2019
#جلالة_السلطان_المعظم - أبقاه الله - يبعث برقية تعزية ومواساة إلى فخامـة الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية #الجزائرية الديمقراطية الشعبية، في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري. pic.twitter.com/iTMg582GkX— وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency)
#جلالة_السلطان_المعظم - أبقاه الله - يبعث برقية تعزية ومواساة إلى فخامـة الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية #الجزائرية الديمقراطية الشعبية، في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري. pic.twitter.com/iTMg582GkX
Advertisements— وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) December 24, 2019
١٬٢٩٤
#جلالة_السلطان_المعظم - أبقاه الله - يبعث برقية تعزية ومواساة إلى فخامـة الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية #الجزائرية الديمقراطية الشعبية، في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري. pic.twitter.com/iTMg582GkX— وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) December 24, 2019
المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر
كانت هذه تفاصيل خبر ننشر أوّل تحرّك من السلطان قابوس يفضح إشاعات وفاته ويردّ على المغرضين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.