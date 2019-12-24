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ننشر أوّل تحرّك من السلطان قابوس يفضح إشاعات وفاته ويردّ على المغرضين

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عدن - ياسمين التهامي - وكالة الأنباء العمانية@OmanNewsAgency

#جلالة_السلطان_المعظم - أبقاه الله - يبعث برقية تعزية ومواساة إلى فخامـة الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية #الجزائرية الديمقراطية الشعبية، في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري.

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