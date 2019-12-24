لن تصدق هذا ما يحدث عند تحديق الرجل في صدر المرأة دراسة

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عدن - ياسمين التهامي - دراسة كشفت دراسات علمية حديثة أجرتها مؤسسات أميركية عن بعض الممارسات غير المكلفة بإمكانها أن تطيل عمر الرجل منها ممارسة بكثرة وإنجاب الأطفال و التحديق في صدور النساء من المسلم به علميا أن عمر المرأة أطول من عمر الرجل أي أن متوسط عمر هذا الأخير هو 79 عاما في حين أن متوسط عمر المرأة يبلغ 82 عامابحسب دراسة حديثة أجريت في المملكة المتحدة والسبب في ذلك جيني بحت إذا إن جسد المرأة يحتوي على كروموسومي إكس اللذين يدعمان جيناتها فيما يتوفر في الرجل كروموسوم واحد للتعبير عن جيناته الوراثية لكن في المقابل هناك 5 طرق أخرى في المتناول يمكن أن يستعين بها الرجل لإطالة مدى عمره لأطول فترة ممكنة وفقا لصحيفة نيويورك بوست وهي كالتالي جديد "الخليج 365" Advertisements التحديق في صدر المرأة ربما يعد أمرا مشينا وغير لائق بالنسبة للمرأة أن ينظر رجل غريب إلى صدرها لكن الدراسات كشفت بأن هذا الأمر صحي جدا للرجل ويخلق لديه روحا إيجابية بنفس الدرجة التي تشعر بها النساء عندما يرين حيوانات أليفة في دراسة أجريت على مجموعة من الرجال المرضى بالقلب ونشرت في أرشيفات الطب الداخلي في 2012 تبين أن النشاط الجسدي لديهم تزايد بدرجة كبيرة مع استقرار في ضغط الدم عند رؤيتهم لصدر المرأة في مقابل 37 في المئة لم تجر عليهم التجربة ممارسة العلاقة الحميمية بكثرة كشفت دراسة أخرى بأن أحد أسباب إطالة عمر الرجل هو ممارسة العلاقة الحميمية بكثرة لأنه يقلل التوتر النفسي ويعزز الصحة الجسدية ما يساعد على إبعاد شبح أمراض الشيخوخة الزواج الرجال المتزوجون يعيشون لفترات أطول من العازبين حسبما أثبثت دراسة أجريت على 127 ألف رجل أمريكي وخاصة أولئك الذين يتزوجون بعد عمر الـ25 عاما وتساءل الباحثون حول ما إذا كان الرجل الذي يتمتع بصحة جيدة لديه قابلية للزواج أكثر من الرجل الذي يعاني من أمراض صحية لكن هذا الأخير يتزوج بشكل مبكر وليس لديه قابلية للطلاق بالإضافة إلى أنه يميل للزواج للمرة الثانية بعد الطلاق أكثر من الرجل الصحي فيما تساءل آخرون حول ما إذا كان العيش مع شخص آخر لديه انعكاسات إيجابية على الصحة لكن يبدو أنه يصح الوجهان إنجاب الأطفال الرجال الذين ينجبون أطفالا تزيد احتمالية طول العمر لديهم بشكل كبير هذا ما كشفته دراسة أخيرة وجدت أن الآباء من الرجال عندما يبلغون 60 عاما تطول أعمارهم بنسبة سنتين وأكثر ومع المرأة بنسبة سنة ونصف السنة فقط الإحساس بالمسؤولية الإحساس بالمسؤولية يمكن أن يحقق العجائب بحسب تقرير نشر في صحيفة الشخصية والسيكولوجيا الاجتماعية فإن الدراسة التي أجريت على مجموعة من الرجال في دور العجزة حيث تم منحهم بعض النباتات للاعتناء بها فقد تبين أن الإحساس بالمسؤولية تجاه النبتة يرفع من معنوياتهم ويجعلهم اجتماعيين بشكل كبير كرش الأب أغلب الرجال يزداد وزنهم بعد الزواج ولكن ذلك ليس سيئا بالضرورة فبحسب كتاب How Men Age فإن الآباء ممن لديهم كرش هم أقل عرضة للإصابة بذبحة قلبية أو بسرطان البروستات كما أنهم ينفقون وقتهم على أطفالهم كما يجادل أحد الكتاب المشاهير بأن ذلك الكرش ربما يجعلهم أكثر جاذبية بنظر المرأة وهو ما يدعم النقاط السابقة



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