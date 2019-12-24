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صنعاء - ياسمين الخيامي - السلطات السعودية تمنع اليمنيين من الزواج بسعوديات وتمنح هذا الحق لـــ30 جنسية اجنبية ( تعرف على الجنسيات المسموح لهم بالزواج من السعوديات )

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