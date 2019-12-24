شكرا لمتابعة خبر عن مواجهة قاتلة بين قرد شرس وأسد متوحش .. أسد كاسر يتسلق الشجرة ليفترس القرد لكن حدث امر لا يصدق ...شاهد بالفيديو كيف انتهت المواجهة المرعبة ومن انتصر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - مواجهة قاتلة بين قرد شرس وأسد متوحش .. أسد كاسر يتسلق الشجرة ليفترس القرد لكن حدث امر لا يصدق ...شاهد بالفيديو كيف انتهت المواجهة المرعبة ومن انتصر

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كانت هذه تفاصيل خبر مواجهة قاتلة بين قرد شرس وأسد متوحش .. أسد كاسر يتسلق الشجرة ليفترس القرد لكن حدث امر لا يصدق ...شاهد بالفيديو كيف انتهت المواجهة المرعبة ومن انتصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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