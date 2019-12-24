شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون سيسيطرون على كل البلاد ونهاية سيئة لهادي ..تعرف على توقعات الفلكيين لليمن عام 2020 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وقال حايك في توقعاته للعام 2020 إن اليمن ستهد الكثير من الأحداث خلال العام 2020 منها احداث ارهابية ، وبدء العد التنازلي لسلطة عبدربه منصور هادي وتعرضه لنهاية سيئة من قبل الحوثيين الذين سيسيطرون على اليمن بشكل كامل. أما الفلكية اللبنانية ليلى عبداللطيف فتوقعت أن عام 2020 سوف يكون افضل بالنسبة لليمن حيث سيكون هناك العديد من التغيرات التي سوف تجعل هناك فترة انتقالية مميزة لليمن في الايام القادمة، حيث ستنتهي الحرب برعاية أممية، وسيتم التوصل إلى اتفاق عمل انتخابات مشتركة من اجل انهاء حالة الفوضى في اليمن، كما ستخرج قوات التحالف من اليمن. جديد "الخليج 365" Advertisements

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