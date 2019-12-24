شكرا لقرائتكم خبر عن تحرش جنسي ولمس مناطق حساسة في جسمي ... أمريكية حسناء تروي فضائح في موسم الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الناس الي يبررون التحرش بملابس البنات أو الرقص أو ليش يروحون هالأماكن..تذكرون هذاك الكوري الي تحرش فيه سواق التاكسي يوم جاء السعودية؟ هذاك وش سوى عشان يتم التحرش فيه!! ١-رجال ٢-ماكان لابس قصير (إذا يفرق اصلا) ٣-ما كان يرقص!

التحرش ماله عذر!! الي يسويه بهيم و بس!

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