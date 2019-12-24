شكرا لقرائتكم خبر عن أنباء عن الملك سلمان يطيح بإبن عبدالعزيز بأمر ملكي غير متوقع وتعيين الأمير فيصل في منصبه والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، مساء اليوم الثلاثاء؛ أمرًا ملكيًا عاجلًا بشأن العاصمة الرياض .

ونصَّ أمر "الملك سلمان"، -بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)-، على تعيين الأمير فيصل بن عبد العزيز بن محمد بن عياف آل مقرن أمينًا لمنطقة الرياض بالمرتبة الممتازة.

وشمل الأمر الملكي العاهل السعودي، إعفاء المهندس طارق بن عبد العزيز الفارس أمين منطقة الرياض من منصبه، دون توضيح أسباب أو خلفيات القرار.

Advertisements

وأثار أمر "الملك سلمان" الجدل لا سيما وأن "الفارس" لم يمض على تعيينه سوى نحو عام، فقد عُين أمينًا للرياض في، فبراير/ شباط 2018؛ خلفًا للمهندس إبراهيم السلطان.

وربط مراقبون، إقالة "الفارس" من منصبه بفشل عدد من المشروعات في منطقة الرياض، وعلى رأسها تأخر افتتاح قطار الرياض، كأهم منجزات محمد بن سلمان في العاصمة.

وبحسب مراقبين، فإن انهيار وفشل خطط محمد بن سلمان، يحملها إلى القيادات التنفيذية أو الوزراء، ويحاول معالجة ذلك عن طريق الإقالات والإعفاءات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الملك سلمان يطيح بإبن عبدالعزيز بأمر ملكي غير متوقع وتعيين الأمير فيصل في منصبه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.