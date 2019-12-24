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صنعاء - ياسمين الخيامي - بعد الاعلان عن اعدام قتلة خاشقجي..سلمان العودة يباغت الجميع ويثير أزمة من سجنه داخل السعودية تقلب الامور راسا على عقب وتحرك وزاري عاجل لاحتواء الكارثة

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