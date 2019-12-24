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صنعاء - ياسمين الخيامي - خليجي يعود من عمله، وعند وصوله كاد قلبه يتوقف وهو يشاهد الخادمة تنحر طفلته الرضيعة..شاهد ردة فعل الاب بعد المشهد الصاعق وكيف انتهت هذه الكارثة

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كانت هذه تفاصيل خبر خليجي يعود من عمله، وعند وصوله كاد قلبه يتوقف وهو يشاهد الخادمة تنحر طفلته الرضيعة..شاهد ردة فعل الاب بعد المشهد الصاعق وكيف انتهت هذه الكارثة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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