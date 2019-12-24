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صنعاء - ياسمين الخيامي - ورد للتو.. عائلة الصحفي ’’جمال خاشقجي‘‘ تباغت ولي العهد السعودي برد سريع وغير متوقع على اعلان السلطات السعودية المفاجئة بشان مقتل والدهم (تفاصيل طارئة)

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