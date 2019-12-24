شكرا لمتابعة خبر عن العرافة اللبنانية التي توقعت مقتل الرئيس الراحل "صالح" تباغت كل اليمنيين وتكشف عما سيحدث عام 2020 بين عبد الملك الحوثي وولي العهد السعودي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - العرافة اللبنانية التي توقعت مقتل الرئيس الراحل "صالح" تباغت كل اليمنيين وتكشف عما سيحدث عام 2020 بين عبد الملك الحوثي وولي العهد السعودي

حققت الفلكية اللبنانية ليلي عبد اللطيف شهرة واسعة حول العالم العربي وفي اليمن .حيث توقعت قبل سنوات بمقتل الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح .



وليلى لها باع كبير في الدراسات الخاصة بالتوقعات، و تحظى بالكثير من المتابعين ، وهُنا نسرد لكم أحدث توقعات ليلى عبد اللطيف الجديدة 2020 لليمن

--------------------------------------------------------------------------------------------------

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

العرافة اللبنانية التي توقعت مقتل الرئيس الراحل "صالح" تباغت كل اليمنيين وتكشف عما سيحدث عام 2020 بين عبد الملك الحوثي وولي العهد السعودي

شاهد بالفيديو..سعودية تعلن وبكل جرأة إصابتها بالإيدز عن طريق "العلاقة" وتكشف عن الشخص الذي خدعها ونقل لها العدوى وكيف نال عقاب مزلزل ( فيديو جرئ )

ورد للتو ..بعد تبرئته من دم خاشقجي ...سعود القحطاني يباغت الملك سلمان وولي العهد برد فعل صدم كل السعوديين وصعق العالم ..شاهد ماذا قال

بعد تدهور حالته الصحية.."الجارديان" تكشف مفاجأة بشأن اختيار خليفة السلطان قابوس والطريقة الذكية التي اختارها ( مظروف سري لاختيار البديل )

ليست من قبائل الطوق ولا من طائرات التحالف..مهدي المشاط ومحمد الحوثي يجن جنونهم بعد تلقيهم ضربة ساحقة اربكت كل حساباتهم من جهة لم تخطر على بالهم ابدا

ورد للتو..الرئيس التركي اردوغان يوجه اهانة بالغة الملك سلمان وولي عهده ويوجه اتهام خطير للقضاء السعودي بعد تبرئة القحطاني واحمد عسيري 5 من قتل خاشقجي

وردنا قبل قليل...الاعلان رسميا عن مصرع حبتور في كمين غادر..وصدور بيان عاجل يوضح اسباب الوفاة والمكان الذي وقعت فيه الجريمة

عاجل وفي غاية الخطورة:بعد تبرئة القحطاني من قتل خاشقجي..شاهد ردة فعل الحسناء "هند القحطاني" وكيف صعقت السعوديين واستفزتهم بهذا الفيديو الفاضح ( فيديو )

Advertisements

ورد للتو..وزير الدفاع المقدشي يثير جنون ولي عهد ابو ظبي ويطلق لقب مضحك ومهين وجارح للامارات ( لن تصدق بماذا وصف المقدشي دولة الامارات )

عاجل..نائب الرئيس يباغت الجميع ويسافر بصورة عاجلة الى هذه الدولة للعلاج ومفاجئة غير سارة كانت بانتظاره في المستشفى اصابت الجميع بالرعب ( صورة )

وردنا الان ..."صدام حسين" يتسبب في حرمان اللاعبين اليمنيين من المشاركة في البطولة العربية، وصدمة كبيرة لابنته الكبيرة رغد وتعتذر لليمنيين

عاجل..صحيفة بريطانية تباغت العمانيين وتقطع الشك باليقين عن وفاة السلطان قابوس سريريا وتكشف وصيته السرية عن الشخصية التي ستخلفه في الحكم ( تفاصيل طارئة )

مغترب ينتقم شر انتقام من منحرف وشاذ جنسيا اراد ان يجبره على ممارسة الفعل المحرم شرعا ..شاهد ماذا فعل به وكم دفع للمهرب لتهريبه الى سلطنة عمان

عاجل ..السعودية تسدل الستار على قضية مقتل خاشقجي وتعدم 5 اشخاص وهذا هو مصير احمد عسيري والقحطاني والقنصل السعودي في تركيا

وردنا الان..تحذير للمغتربين اليمنيين وأفراد عائلاتهم في السعودية وكل دول الخليج بعدم مغادرة منازلهم يوم الخميس القادم والبقاء فيها مهما كانت الظروف( صورة مخيفة )

خطير للغاية..الهاشمي يستفرد عضلاته ويدخل في معركة شرسة مع شرطي أمريكي ورغم تفوق الهاشمي في المعركة المخيفة الا ان النهاية كانت كارثية وقاتلة

كيد النساء لا حدود له ..لن تصدق ماذا فعلت هذه المرأة من اجل التجسس على زوجها..وعندما اكتشف الامر كانت النتائج كارثية على الزوجة ( شاهد ماحدث )

بشرى سارة لليمنيين..شجرة سحرية لا توجد الا في محافظة يمنية واحدة فقط ..ستزيد رغبتك الجنسية وتجعلك فحل كالثور وتمنحك الكيف والنشوة ( صورة للشجرة السحرية )

ورد للتو..صحيفة الجارديان البريطانية تعلن صباح اليوم الاثنين 23 ديمسبر 2019 عن خليفة السلطان قابوس بعد وفاته سريريا.. والاحزان تعم المدن العمانية

والتوقعات التي سوف تشهدها في العام الجديد 2020 بناءا على ما ذكرته الفلكية ليلي عبد اللطيف، ان المِنطَقة المُشتركة بين كل من دولة اليمن والمملكة العربية السعودية تَشهد بعض من المُناوشات والنّزاعات، بينما من المُتوقّع وجود اتّفاق مستقبلي لحل هذه النزاعات والخلافات اتفاق عُماني سعودي كويتي على وقف الحرب في اليمن ، ومن المتوقع أن ينجح هذا الإتفاق لتنعم اليمن بالسلام .