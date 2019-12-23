شكرا لقرائتكم خبر عن عـــــاجل : الامارات تعلن وفاة السلطان قابوس وهذا ما قاله عن زيارة لاختيار خليفته ( تفاصيل ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تستمر كتائب الذباب الإلكتروني الإماراتي التي يحركها دحلان والمزروعي من أبوظبي في بث الشائعات لإحداث بلبلة في سلطنة عُمان، مستغلين رحلة السلطان قابوس العلاجية وعودته من بلجيكا بعد انتهاء رحلة استشفائية ناجحة.

وفي هذا السياق خرج حساب “محمد الشحي” الموجه من الإمارات ليلعب على هذا الوتر ويزعم موت السلطان قابوس سريريا.

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أعلنت وكالة فارس الإيرانية ان وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف سيصل اليوم الى مسقط في زيارة لم يعلن عنها مسبقاً

ويحتمل تدخلا ايرانيا على ضوء تطور الأحداث في عمان والفراغ السياسي والخلاف الدائر بين السلطات العمانية وعائلة البوسعيدي بعد الموت السريري للسلطان قابوس . pic.twitter.com/JNnSk1G5qT — محمد الشحي (@ALSHEHHI1971) December 23, 2019 "> محمد الشحي@ALSHEHHI1971 أعلنت وكالة فارس الإيرانية ان وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف سيصل اليوم الى مسقط في زيارة لم يعلن عنها مسبقاً

ويحتمل تدخلا ايرانيا على ضوء تطور الأحداث في عمان والفراغ السياسي والخلاف الدائر بين السلطات العمانية وعائلة البوسعيدي بعد الموت السريري للسلطان قابوس . أعلنت وكالة فارس الإيرانية ان وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف سيصل اليوم الى مسقط في زيارة لم يعلن عنها مسبقاً

ويحتمل تدخلا ايرانيا على ضوء تطور الأحداث في عمان والفراغ السياسي والخلاف الدائر بين السلطات العمانية وعائلة البوسعيدي بعد الموت السريري للسلطان قابوس . pic.twitter.com/JNnSk1G5qT — محمد الشحي (@ALSHEHHI1971) December 23, 2019 /photo/1 ٢ أعلنت وكالة فارس الإيرانية ان وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف سيصل اليوم الى مسقط في زيارة لم يعلن عنها مسبقاً

ويحتمل تدخلا ايرانيا على ضوء تطور الأحداث في عمان والفراغ السياسي والخلاف الدائر بين السلطات العمانية وعائلة البوسعيدي بعد الموت السريري للسلطان قابوس . pic.twitter.com/JNnSk1G5qT — محمد الشحي (@ALSHEHHI1971) December 23, 2019 المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر مشاهدة تغريدات محمد الشحي الأخرى

ولم يكتف الشحي بهذا بل زعم ايضا أن زيارة وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، لمسقط اليوم هي لأجل التدخل الإيراني واختيار خليفة السلطان.

يشار إلى أنه قبل أيام شن ناشطون عمانيون هجوما عنيفا على ذات الحساب الذي تساءل في تغريدة له “ماذا سيحدث في عمان بعد وفاة السلطان قابوس؟” محاولا بها الترويج لشائعات عن صحة السلطان.

إلا أن العمانيون كانوا له بالمرصاد ومسحوا بكرامته الأرض على تويتر بردود عنيفة هاجمت حكام الإمارات وفضحت مخططات محمد بن زايد لضرب استقرار السلطنة، مستذكرين قضية خلية مسقط.

ماذا سيحدث في عمان بعد وفاة السلطان قابوس؟؟

سؤال للنقاش فقط pic.twitter.com/zKetsyhCDG — محمد الشحي (@ALSHEHHI1971) December 18, 2019 "> محمد الشحي@ALSHEHHI1971 · ماذا سيحدث في عمان بعد وفاة السلطان قابوس؟؟

سؤال للنقاش فقط pic.twitter.com/zKetsyhCDG — محمد الشحي (@ALSHEHHI1971) December 18, 2019 Advertisements ماذا سيحدث في عمان بعد وفاة السلطان قابوس؟؟

سؤال للنقاش فقط ماذا سيحدث في عمان بعد وفاة السلطان قابوس؟؟

سؤال للنقاش فقط pic.twitter.com/zKetsyhCDG — محمد الشحي (@ALSHEHHI1971) December 18, 2019 نسأل الله له الصحة والعافية والعمر المديد

إشغلوا أنفسكم بدياركم وخلوا الناس فحالها#عمان بخير وسلام منذ القدم وهي باقيه على ما هي عليه بحول الله وقوته — شُمــٓــ بَهْلاءَـــــــــُوخ 🌹(غياب)👋 (@shumukh909) December 18, 2019 "> شُمــٓــ بَهْلاءَـــــــــُوخ (غياب) @shumukh909 نسأل الله له الصحة والعافية والعمر المديد

إشغلوا أنفسكم بدياركم وخلوا الناس فحالها#عمان بخير وسلام منذ القدم وهي باقيه على ما هي عليه بحول الله وقوته ٤ نسأل الله له الصحة والعافية والعمر المديد

إشغلوا أنفسكم بدياركم وخلوا الناس فحالها#عمان بخير وسلام منذ القدم وهي باقيه على ما هي عليه بحول الله وقوته — شُمــٓــ بَهْلاءَـــــــــُوخ 🌹(غياب)👋 (@shumukh909) December 18, 2019 المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر مشاهدة تغريدات شُمــٓــ بَهْلاءَـــــــــُوخ (غياب) الأخرى

ماذا سيحدث في عمان بعد وفاة السلطان قابوس؟؟

سؤال للنقاش فقط pic.twitter.com/zKetsyhCDG — محمد الشحي (@ALSHEHHI1971) December 18, 2019 "> محمد الشحي@ALSHEHHI1971 · ماذا سيحدث في عمان بعد وفاة السلطان قابوس؟؟

سؤال للنقاش فقط pic.twitter.com/zKetsyhCDG — محمد الشحي (@ALSHEHHI1971) December 18, 2019 ماذا سيحدث في عمان بعد وفاة السلطان قابوس؟؟

سؤال للنقاش فقط ماذا سيحدث في عمان بعد وفاة السلطان قابوس؟؟

سؤال للنقاش فقط pic.twitter.com/zKetsyhCDG — محمد الشحي (@ALSHEHHI1971) December 18, 2019 يارب يكون يومك قبل يومه عشان ما تعرف ماذا سيحدث في عمان ليوم الدين — مازن المعولي🇴🇲 (@temooan) December 20, 2019 "> مازن المعولي @temooan يارب يكون يومك قبل يومه عشان ما تعرف ماذا سيحدث في عمان ليوم الدين ٤ يارب يكون يومك قبل يومه عشان ما تعرف ماذا سيحدث في عمان ليوم الدين — مازن المعولي🇴🇲 (@temooan) December 20, 2019 المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر مشاهدة تغريدات مازن المعولي الأخرى

ماذا سيحدث في عمان بعد وفاة السلطان قابوس؟؟

سؤال للنقاش فقط pic.twitter.com/zKetsyhCDG — محمد الشحي (@ALSHEHHI1971) December 18, 2019 "> محمد الشحي@ALSHEHHI1971 · ماذا سيحدث في عمان بعد وفاة السلطان قابوس؟؟

سؤال للنقاش فقط pic.twitter.com/zKetsyhCDG — محمد الشحي (@ALSHEHHI1971) December 18, 2019 ماذا سيحدث في عمان بعد وفاة السلطان قابوس؟؟

سؤال للنقاش فقط ماذا سيحدث في عمان بعد وفاة السلطان قابوس؟؟

سؤال للنقاش فقط pic.twitter.com/zKetsyhCDG — محمد الشحي (@ALSHEHHI1971) December 18, 2019 هذا لاشأن لك فيه فالعمانيون يعرفون النظام الاساسي لسلطنتهم والتي رسم فيه جلالة السلطان قابوس حفظه الله ورعاه كل الامور المتعلقة بسلطنته في عهده ومن بعده ولذلك اطمئن عمان حصن حصين لن يمسها سوء ابدا — خليفة العمراني (@kanmqqr27) December 20, 2019 "> خليفة العمراني@kanmqqr27 هذا لاشأن لك فيه فالعمانيون يعرفون النظام الاساسي لسلطنتهم والتي رسم فيه جلالة السلطان قابوس حفظه الله ورعاه كل الامور المتعلقة بسلطنته في عهده ومن بعده ولذلك اطمئن عمان حصن حصين لن يمسها سوء ابدا ٤ هذا لاشأن لك فيه فالعمانيون يعرفون النظام الاساسي لسلطنتهم والتي رسم فيه جلالة السلطان قابوس حفظه الله ورعاه كل الامور المتعلقة بسلطنته في عهده ومن بعده ولذلك اطمئن عمان حصن حصين لن يمسها سوء ابدا — خليفة العمراني (@kanmqqr27) December 20, 2019 المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر مشاهدة تغريدات خليفة العمراني الأخرى

ماذا سيحدث في عمان بعد وفاة السلطان قابوس؟؟

سؤال للنقاش فقط pic.twitter.com/zKetsyhCDG — محمد الشحي (@ALSHEHHI1971) December 18, 2019 "> محمد الشحي@ALSHEHHI1971 · ماذا سيحدث في عمان بعد وفاة السلطان قابوس؟؟

سؤال للنقاش فقط pic.twitter.com/zKetsyhCDG — محمد الشحي (@ALSHEHHI1971) December 18, 2019 ماذا سيحدث في عمان بعد وفاة السلطان قابوس؟؟

سؤال للنقاش فقط ماذا سيحدث في عمان بعد وفاة السلطان قابوس؟؟

سؤال للنقاش فقط pic.twitter.com/zKetsyhCDG — محمد الشحي (@ALSHEHHI1971) December 18, 2019 ما ب يحدث شي بنتتنفذ الوصية .

لكن ماذا سوف يحدث لباقي الامارات الشمالية ان طلبت الانفصال عن ابوظبي.

هنا مربط الفرس 😁😁 — بن طريف2 (@wTuKX2y27GkP4IA) December 19, 2019 "> بن طريف[email protected] ما ب يحدث شي بنتتنفذ الوصية .

لكن ماذا سوف يحدث لباقي الامارات الشمالية ان طلبت الانفصال عن ابوظبي.

هنا مربط الفرس ٨ ما ب يحدث شي بنتتنفذ الوصية .

لكن ماذا سوف يحدث لباقي الامارات الشمالية ان طلبت الانفصال عن ابوظبي.

هنا مربط الفرس 😁😁 — بن طريف2 (@wTuKX2y27GkP4IA) December 19, 2019 المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر مشاهدة تغريدات بن طريف2 الأخرى

وصل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى سلطنة عمان، الاثنين، في زيارة لم يعلن عنها سابقا، وقالت وزارة الخارجية الإيرانية، إن زيارة ظريف إلى سلطنة عمان تأتي في إطار مواصلة المباحثات بين البلدين.

وتأتي زيارة ظريف إلى سلطنة عمان، بعد زيارة قام بها نظيره العماني يوسف بن علوي، مطلع ديسمبر الجاري إلى طهران، حيث دعا إلى عقد مؤتمر بين دول منطقة الخليج بمشاركة إيران لحل الخلافات القائمة.

وأفادت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان أصدرته حينها، بأن الجانبين بحثا دائرة واسعة من القضايا الخاصة بالعلاقات الثنائية بين البلدين والملفات الإقليمية والدولية، متطرقين إلى التعاون السياسي والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي بين إيران وسلطنة عمان.

وأشار ظريف، حسب البيان، إلى أن عمان تلعب دورا جيدا وبناء في المنطقة، مشيرا في المقابل إلى أن إيران لديها إرادة حقيقية للحوار مع جميع دول المنطقة، موضحا أن بلاده تقدمت في هذا السياق بـ “مبادرة هرمز للسلام”.

وتصدرت خلال ساعات قليلة أمس حملة كبيرة وصفت بأنها ملحمة شعبية في سلطنة عمان توحدت فيها القلوب للدعاء للسلطان قابوس، موقع التواصل تويتر واحتل وسم “#قابوس_قلوبنا_معك” صدارة التريند العماني بتويتر وذلك عقب عودة السلطان من بلجيكا عقب رحلة علاجية ناجحة.

وعاد سلطان عُمان قابوس بن سعيد، يوم الجمعة 13 ديسمبر 2019، إلى مسقط بعد زيارة قام بها إلى بلجيكا لدواع طبية.

ومنذ سفره وحتّى عودته تتصدر وسوم باسمه قائمة الترند في سلطنة عمان، وسط دعوات العمانيين للسلطان بالشفاء والعافية.

ونقل حساب “نخبة مغردي عمان” عن مصدر خاص أن السلطان قابوس بخير وعافية وقبل أيام كان يتنزّه في حديقة بيت البركة العامر.

وعبر الوسم تصدى العُمانيون أيضا لمحاولات الإمارات الخبيثة التي أوجعتها حملة مقاطعة منتجاتها المسرطنة والمغشوشة التي تم الكشف عنها في أسواق السعودية وسلطنة عمان، وقامت على أثرها حملة واسعة لمقاطعة المنتجات الإماراتية لتحاول لفت الإنتباه عن هذه الفضيحة بتوجيه حملات قوية من قبل لجانها الإلكترونية لبث شائعة تدهو صحة السلطان قابوس تارة، وتارة أخرى بشتم شخص السلطان.

وكان الرئيس التنفيذي لشركة “مواصلات” في سلطنة عمان أحمد البلوشي، ألمح إلى قُرب أول ظهور للسلطان قابوس بن سعيد بعد عودة من رحلةٍ علاجية في بلجيكا قبل أيام.

وقال “البلوشي” في تغريدةٍ على “تويتر”: ” نحمد الله على خبر أتانا وفرح قلوبنا، فالحمد والشكر لله على سلامتكم مولاي قابوس وقريباً بإذن الله ستقر اعيننا برؤيتك وستفرح عمان قاطبة”.

وحظيت تغريدة “البلوشي” بتفاعلٍ واسع وأدخلت الفرحة الى قلوب المغرّدين العُمانيين، منتظرين إطلالته.