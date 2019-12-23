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شكرا لقرائتكم خبر عن عـــــاجل : الامارات تعلن وفاة السلطان قابوس وهذا ما قاله عن زيارة لاختيار خليفته ( تفاصيل ) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - تستمر كتائب الذباب الإلكتروني الإماراتي التي يحركها دحلان والمزروعي من أبوظبي في بث الشائعات لإحداث بلبلة في سلطنة عُمان، مستغلين رحلة السلطان قابوس العلاجية وعودته من بلجيكا بعد انتهاء رحلة استشفائية ناجحة.
وفي هذا السياق خرج حساب “محمد الشحي” الموجه من الإمارات ليلعب على هذا الوتر ويزعم موت السلطان قابوس سريريا.
جديد "الخليج 365"
ولم يكتف الشحي بهذا بل زعم ايضا أن زيارة وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، لمسقط اليوم هي لأجل التدخل الإيراني واختيار خليفة السلطان.
يشار إلى أنه قبل أيام شن ناشطون عمانيون هجوما عنيفا على ذات الحساب الذي تساءل في تغريدة له “ماذا سيحدث في عمان بعد وفاة السلطان قابوس؟” محاولا بها الترويج لشائعات عن صحة السلطان.
إلا أن العمانيون كانوا له بالمرصاد ومسحوا بكرامته الأرض على تويتر بردود عنيفة هاجمت حكام الإمارات وفضحت مخططات محمد بن زايد لضرب استقرار السلطنة، مستذكرين قضية خلية مسقط.
وصل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى سلطنة عمان، الاثنين، في زيارة لم يعلن عنها سابقا، وقالت وزارة الخارجية الإيرانية، إن زيارة ظريف إلى سلطنة عمان تأتي في إطار مواصلة المباحثات بين البلدين.
وتأتي زيارة ظريف إلى سلطنة عمان، بعد زيارة قام بها نظيره العماني يوسف بن علوي، مطلع ديسمبر الجاري إلى طهران، حيث دعا إلى عقد مؤتمر بين دول منطقة الخليج بمشاركة إيران لحل الخلافات القائمة.
وأفادت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان أصدرته حينها، بأن الجانبين بحثا دائرة واسعة من القضايا الخاصة بالعلاقات الثنائية بين البلدين والملفات الإقليمية والدولية، متطرقين إلى التعاون السياسي والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي بين إيران وسلطنة عمان.
وأشار ظريف، حسب البيان، إلى أن عمان تلعب دورا جيدا وبناء في المنطقة، مشيرا في المقابل إلى أن إيران لديها إرادة حقيقية للحوار مع جميع دول المنطقة، موضحا أن بلاده تقدمت في هذا السياق بـ “مبادرة هرمز للسلام”.
وتصدرت خلال ساعات قليلة أمس حملة كبيرة وصفت بأنها ملحمة شعبية في سلطنة عمان توحدت فيها القلوب للدعاء للسلطان قابوس، موقع التواصل تويتر واحتل وسم “#قابوس_قلوبنا_معك” صدارة التريند العماني بتويتر وذلك عقب عودة السلطان من بلجيكا عقب رحلة علاجية ناجحة.
وعاد سلطان عُمان قابوس بن سعيد، يوم الجمعة 13 ديسمبر 2019، إلى مسقط بعد زيارة قام بها إلى بلجيكا لدواع طبية.
ومنذ سفره وحتّى عودته تتصدر وسوم باسمه قائمة الترند في سلطنة عمان، وسط دعوات العمانيين للسلطان بالشفاء والعافية.
ونقل حساب “نخبة مغردي عمان” عن مصدر خاص أن السلطان قابوس بخير وعافية وقبل أيام كان يتنزّه في حديقة بيت البركة العامر.
وعبر الوسم تصدى العُمانيون أيضا لمحاولات الإمارات الخبيثة التي أوجعتها حملة مقاطعة منتجاتها المسرطنة والمغشوشة التي تم الكشف عنها في أسواق السعودية وسلطنة عمان، وقامت على أثرها حملة واسعة لمقاطعة المنتجات الإماراتية لتحاول لفت الإنتباه عن هذه الفضيحة بتوجيه حملات قوية من قبل لجانها الإلكترونية لبث شائعة تدهو صحة السلطان قابوس تارة، وتارة أخرى بشتم شخص السلطان.
وكان الرئيس التنفيذي لشركة “مواصلات” في سلطنة عمان أحمد البلوشي، ألمح إلى قُرب أول ظهور للسلطان قابوس بن سعيد بعد عودة من رحلةٍ علاجية في بلجيكا قبل أيام.
وقال “البلوشي” في تغريدةٍ على “تويتر”: ” نحمد الله على خبر أتانا وفرح قلوبنا، فالحمد والشكر لله على سلامتكم مولاي قابوس وقريباً بإذن الله ستقر اعيننا برؤيتك وستفرح عمان قاطبة”.
وحظيت تغريدة “البلوشي” بتفاعلٍ واسع وأدخلت الفرحة الى قلوب المغرّدين العُمانيين، منتظرين إطلالته.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.