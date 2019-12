شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. هل اقتربت يوم القيامة.. الحوت الأزرق اللغز الذي حير العالم وماحقيقة وجوده والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يبدو الصّوت القادِم من داخِل البحر المتوسّط، قُبالة الاسكندريّة، ومرسى مطروح، وليبيا، مَهيباً، ومُخيفاً، فيما تضاربت الأقوال حول الصّوت القادم، بينما عزاه مُغرّدون إلى صوت الحوت الأزرق، والذي يُنبئ كما تقول الأساطير، عند سماع صوته، بمقدم نبأ غير سار، وفي بعض المُعتقدات الإسلاميّة، بقُرب مقدم يوم القيامة.

#الحوت_الازرق صوت بسيط هز العالم وضجت به صفحات التواصل وهو صوت في البحر ؛ فكيف إذا نُفخ في الصور ووقعت الواقعة وجاءت الراجفة تتبعها الرادفة .

اللهم قِنا عذابك يوم تبعث عِبادك☝ pic.twitter.com/gAtzcoBimT — ذكر الله هو الأجمل (@55____44) December 22, 2019

">

ذكر الله هو الأجمل@55____44

جديد "الخليج 365"

#الحوت_الازرق صوت بسيط هز العالم وضجت به صفحات التواصل وهو صوت في البحر ؛ فكيف إذا نُفخ في الصور ووقعت الواقعة وجاءت الراجفة تتبعها الرادفة .

اللهم قِنا عذابك يوم تبعث عِبادك

#الحوت_الازرق صوت بسيط هز العالم وضجت به صفحات التواصل وهو صوت في البحر ؛ فكيف إذا نُفخ في الصور ووقعت الواقعة وجاءت الراجفة تتبعها الرادفة .

اللهم قِنا عذابك يوم تبعث عِبادك☝ pic.twitter.com/gAtzcoBimT — ذكر الله هو الأجمل (@55____44) December 22, 2019 Advertisements

3,640

#الحوت_الازرق صوت بسيط هز العالم وضجت به صفحات التواصل وهو صوت في البحر ؛ فكيف إذا نُفخ في الصور ووقعت الواقعة وجاءت الراجفة تتبعها الرادفة .

اللهم قِنا عذابك يوم تبعث عِبادك☝ pic.twitter.com/gAtzcoBimT — ذكر الله هو الأجمل (@55____44) December 22, 2019

Twitter Ads info and privacy

2,724 people are talking about this

وتصدّر الحوت الأزرق وسوم موقع التدوين المُصغّر “تويتر”، وتداول النشطاء مقاطع فيديو، يُسمع فيها أصوات عالية، ومُرعبة، أشبه بأصوات الديناصورات المعروفة بالأفلام السينمائيّة، وهي أصوات وصفها نشطاء آخرون بالمُفبركة.

وعلى الضفّة الأخرى، قال نشطاء، إنّ تلك الأصوات، دلالة علامات يوم القيامة، والنفخ بالصور، والبعث، وما إلى هُنالك من مظاهر، فيما قال علماء زلازل أنها علامة خوف تصدر من الحيتان، كدلالة على قرب وقوع كارثة طبيعيّة مُدمّرة.

#الحوت_الازرق



سماع أصوات غريبة ومخيفة على سواحل بعض الدول العربية مثل مصر والسعودية تم تفسيرها من البعض على أنها صرخات “الحوت الأزرق”، وبعض أصحاب العلم ينفي نسبتها للحوت وأنها ظاهرة تسمى “أبواق السماء” ولا يوجد لها تفسير علمي. pic.twitter.com/FXPE3Gy1GM — وش سالفة الهاشتاق (@Salfhtag) December 22, 2019

">

وش سالفة الهاشتاق@Salfhtag

#الحوت_الازرق

سماع أصوات غريبة ومخيفة على سواحل بعض الدول العربية مثل مصر والسعودية تم تفسيرها من البعض على أنها صرخات “الحوت الأزرق”، وبعض أصحاب العلم ينفي نسبتها للحوت وأنها ظاهرة تسمى “أبواق السماء” ولا يوجد لها تفسير علمي.

#الحوت_الازرق



سماع أصوات غريبة ومخيفة على سواحل بعض الدول العربية مثل مصر والسعودية تم تفسيرها من البعض على أنها صرخات “الحوت الأزرق”، وبعض أصحاب العلم ينفي نسبتها للحوت وأنها ظاهرة تسمى “أبواق السماء” ولا يوجد لها تفسير علمي. pic.twitter.com/FXPE3Gy1GM — وش سالفة الهاشتاق (@Salfhtag) December 22, 2019

4,133

#الحوت_الازرق



سماع أصوات غريبة ومخيفة على سواحل بعض الدول العربية مثل مصر والسعودية تم تفسيرها من البعض على أنها صرخات “الحوت الأزرق”، وبعض أصحاب العلم ينفي نسبتها للحوت وأنها ظاهرة تسمى “أبواق السماء” ولا يوجد لها تفسير علمي. pic.twitter.com/FXPE3Gy1GM — وش سالفة الهاشتاق (@Salfhtag) December 22, 2019

Twitter Ads info and privacy

2,077 people are talking about this

ولم يبعد الإطار السياسي عن وصف صوت المشهد المُرعب، وعزاه بعض مُغرّدين إلى انبطاح العرب، وهزيمتهم، وتحذيرات لهم على قرب نهايتهم، فيما أكثر بعض نشطاء إسلاميين في التسبيح، وتلاوة القرآن.

#الحوت_الازرق



سماع أصوات غريبة ومخيفة على سواحل بعض الدول العربية مثل مصر والسعودية تم تفسيرها من البعض على أنها صرخات “الحوت الأزرق”، وبعض أصحاب العلم ينفي نسبتها للحوت وأنها ظاهرة تسمى “أبواق السماء” ولا يوجد لها تفسير علمي. pic.twitter.com/FXPE3Gy1GM — وش سالفة الهاشتاق (@Salfhtag) December 22, 2019

">

وش سالفة الهاشتاق@Salfhtag

#الحوت_الازرق

سماع أصوات غريبة ومخيفة على سواحل بعض الدول العربية مثل مصر والسعودية تم تفسيرها من البعض على أنها صرخات “الحوت الأزرق”، وبعض أصحاب العلم ينفي نسبتها للحوت وأنها ظاهرة تسمى “أبواق السماء” ولا يوجد لها تفسير علمي.

#الحوت_الازرق



سماع أصوات غريبة ومخيفة على سواحل بعض الدول العربية مثل مصر والسعودية تم تفسيرها من البعض على أنها صرخات “الحوت الأزرق”، وبعض أصحاب العلم ينفي نسبتها للحوت وأنها ظاهرة تسمى “أبواق السماء” ولا يوجد لها تفسير علمي. pic.twitter.com/FXPE3Gy1GM — وش سالفة الهاشتاق (@Salfhtag) December 22, 2019

4,133

#الحوت_الازرق



سماع أصوات غريبة ومخيفة على سواحل بعض الدول العربية مثل مصر والسعودية تم تفسيرها من البعض على أنها صرخات “الحوت الأزرق”، وبعض أصحاب العلم ينفي نسبتها للحوت وأنها ظاهرة تسمى “أبواق السماء” ولا يوجد لها تفسير علمي. pic.twitter.com/FXPE3Gy1GM — وش سالفة الهاشتاق (@Salfhtag) December 22, 2019

Twitter Ads info and privacy

2,077 people are talking about this

رسميّاً، نفت السلطات المِصريّة، أن تكون تلك الأصوات صادرة عن الحوت الأزرق، وأكّدت أنها تواصلت مع شهود عيان، في مدن الساحل الشمالي، ولم يسمعوا أي من تلك الأصوات المُنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي، ووصفت تلك الأصوات بالمُصطنعة، فيما قالت أنّ أصوات الحيتان مُنخفضة، ولا يُمكن للأذن البشريّة سماعها.

A whale is contagious, but it is very ordinary.

= Egyptians😂😂#الحوت_الازرق pic.twitter.com/Shhac2yRz0 — Ahmed Mostafa Abdul Rahman Abdulrahman (@AhmedMo42931877) December 22, 2019

">

Ahmed Mostafa Abdul Rahman [email protected]

A whale is contagious, but it is very ordinary.

= Egyptians #الحوت_الازرق

A whale is contagious, but it is very ordinary.

= Egyptians😂😂#الحوت_الازرق pic.twitter.com/Shhac2yRz0 — Ahmed Mostafa Abdul Rahman Abdulrahman (@AhmedMo42931877) December 22, 2019 /photo/1

143

A whale is contagious, but it is very ordinary.

= Egyptians😂😂#الحوت_الازرق pic.twitter.com/Shhac2yRz0 — Ahmed Mostafa Abdul Rahman Abdulrahman (@AhmedMo42931877) December 22, 2019

Twitter Ads info and privacy

37 people are talking about this