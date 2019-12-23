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شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. هل اقتربت يوم القيامة.. الحوت الأزرق اللغز الذي حير العالم وماحقيقة وجوده والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - يبدو الصّوت القادِم من داخِل البحر المتوسّط، قُبالة الاسكندريّة، ومرسى مطروح، وليبيا، مَهيباً، ومُخيفاً، فيما تضاربت الأقوال حول الصّوت القادم، بينما عزاه مُغرّدون إلى صوت الحوت الأزرق، والذي يُنبئ كما تقول الأساطير، عند سماع صوته، بمقدم نبأ غير سار، وفي بعض المُعتقدات الإسلاميّة، بقُرب مقدم يوم القيامة.
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#الحوت_الازرق صوت بسيط هز العالم وضجت به صفحات التواصل وهو صوت في البحر ؛ فكيف إذا نُفخ في الصور ووقعت الواقعة وجاءت الراجفة تتبعها الرادفة .— ذكر الله هو الأجمل (@55____44) December 22, 2019
اللهم قِنا عذابك يوم تبعث عِبادك☝ pic.twitter.com/gAtzcoBimT
ذكر الله هو الأجمل@55____44
جديد "الخليج 365"
#الحوت_الازرق صوت بسيط هز العالم وضجت به صفحات التواصل وهو صوت في البحر ؛ فكيف إذا نُفخ في الصور ووقعت الواقعة وجاءت الراجفة تتبعها الرادفة .
اللهم قِنا عذابك يوم تبعث عِبادك
#الحوت_الازرق صوت بسيط هز العالم وضجت به صفحات التواصل وهو صوت في البحر ؛ فكيف إذا نُفخ في الصور ووقعت الواقعة وجاءت الراجفة تتبعها الرادفة .— ذكر الله هو الأجمل (@55____44) December 22, 2019
اللهم قِنا عذابك يوم تبعث عِبادك☝ pic.twitter.com/gAtzcoBimT
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#الحوت_الازرق صوت بسيط هز العالم وضجت به صفحات التواصل وهو صوت في البحر ؛ فكيف إذا نُفخ في الصور ووقعت الواقعة وجاءت الراجفة تتبعها الرادفة .— ذكر الله هو الأجمل (@55____44) December 22, 2019
اللهم قِنا عذابك يوم تبعث عِبادك☝ pic.twitter.com/gAtzcoBimT
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وتصدّر الحوت الأزرق وسوم موقع التدوين المُصغّر “تويتر”، وتداول النشطاء مقاطع فيديو، يُسمع فيها أصوات عالية، ومُرعبة، أشبه بأصوات الديناصورات المعروفة بالأفلام السينمائيّة، وهي أصوات وصفها نشطاء آخرون بالمُفبركة.
وعلى الضفّة الأخرى، قال نشطاء، إنّ تلك الأصوات، دلالة علامات يوم القيامة، والنفخ بالصور، والبعث، وما إلى هُنالك من مظاهر، فيما قال علماء زلازل أنها علامة خوف تصدر من الحيتان، كدلالة على قرب وقوع كارثة طبيعيّة مُدمّرة.
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#الحوت_الازرق— وش سالفة الهاشتاق (@Salfhtag) December 22, 2019
سماع أصوات غريبة ومخيفة على سواحل بعض الدول العربية مثل مصر والسعودية تم تفسيرها من البعض على أنها صرخات “الحوت الأزرق”، وبعض أصحاب العلم ينفي نسبتها للحوت وأنها ظاهرة تسمى “أبواق السماء” ولا يوجد لها تفسير علمي. pic.twitter.com/FXPE3Gy1GM
وش سالفة الهاشتاق@Salfhtag
#الحوت_الازرق
سماع أصوات غريبة ومخيفة على سواحل بعض الدول العربية مثل مصر والسعودية تم تفسيرها من البعض على أنها صرخات “الحوت الأزرق”، وبعض أصحاب العلم ينفي نسبتها للحوت وأنها ظاهرة تسمى “أبواق السماء” ولا يوجد لها تفسير علمي.
#الحوت_الازرق— وش سالفة الهاشتاق (@Salfhtag) December 22, 2019
سماع أصوات غريبة ومخيفة على سواحل بعض الدول العربية مثل مصر والسعودية تم تفسيرها من البعض على أنها صرخات “الحوت الأزرق”، وبعض أصحاب العلم ينفي نسبتها للحوت وأنها ظاهرة تسمى “أبواق السماء” ولا يوجد لها تفسير علمي. pic.twitter.com/FXPE3Gy1GM
4,133
#الحوت_الازرق— وش سالفة الهاشتاق (@Salfhtag) December 22, 2019
سماع أصوات غريبة ومخيفة على سواحل بعض الدول العربية مثل مصر والسعودية تم تفسيرها من البعض على أنها صرخات “الحوت الأزرق”، وبعض أصحاب العلم ينفي نسبتها للحوت وأنها ظاهرة تسمى “أبواق السماء” ولا يوجد لها تفسير علمي. pic.twitter.com/FXPE3Gy1GM
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2,077 people are talking about this
ولم يبعد الإطار السياسي عن وصف صوت المشهد المُرعب، وعزاه بعض مُغرّدين إلى انبطاح العرب، وهزيمتهم، وتحذيرات لهم على قرب نهايتهم، فيما أكثر بعض نشطاء إسلاميين في التسبيح، وتلاوة القرآن.
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#الحوت_الازرق— وش سالفة الهاشتاق (@Salfhtag) December 22, 2019
سماع أصوات غريبة ومخيفة على سواحل بعض الدول العربية مثل مصر والسعودية تم تفسيرها من البعض على أنها صرخات “الحوت الأزرق”، وبعض أصحاب العلم ينفي نسبتها للحوت وأنها ظاهرة تسمى “أبواق السماء” ولا يوجد لها تفسير علمي. pic.twitter.com/FXPE3Gy1GM
وش سالفة الهاشتاق@Salfhtag
#الحوت_الازرق
سماع أصوات غريبة ومخيفة على سواحل بعض الدول العربية مثل مصر والسعودية تم تفسيرها من البعض على أنها صرخات “الحوت الأزرق”، وبعض أصحاب العلم ينفي نسبتها للحوت وأنها ظاهرة تسمى “أبواق السماء” ولا يوجد لها تفسير علمي.
#الحوت_الازرق— وش سالفة الهاشتاق (@Salfhtag) December 22, 2019
سماع أصوات غريبة ومخيفة على سواحل بعض الدول العربية مثل مصر والسعودية تم تفسيرها من البعض على أنها صرخات “الحوت الأزرق”، وبعض أصحاب العلم ينفي نسبتها للحوت وأنها ظاهرة تسمى “أبواق السماء” ولا يوجد لها تفسير علمي. pic.twitter.com/FXPE3Gy1GM
4,133
#الحوت_الازرق— وش سالفة الهاشتاق (@Salfhtag) December 22, 2019
سماع أصوات غريبة ومخيفة على سواحل بعض الدول العربية مثل مصر والسعودية تم تفسيرها من البعض على أنها صرخات “الحوت الأزرق”، وبعض أصحاب العلم ينفي نسبتها للحوت وأنها ظاهرة تسمى “أبواق السماء” ولا يوجد لها تفسير علمي. pic.twitter.com/FXPE3Gy1GM
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2,077 people are talking about this
رسميّاً، نفت السلطات المِصريّة، أن تكون تلك الأصوات صادرة عن الحوت الأزرق، وأكّدت أنها تواصلت مع شهود عيان، في مدن الساحل الشمالي، ولم يسمعوا أي من تلك الأصوات المُنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي، ووصفت تلك الأصوات بالمُصطنعة، فيما قالت أنّ أصوات الحيتان مُنخفضة، ولا يُمكن للأذن البشريّة سماعها.
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A whale is contagious, but it is very ordinary.— Ahmed Mostafa Abdul Rahman Abdulrahman (@AhmedMo42931877) December 22, 2019
= Egyptians😂😂#الحوت_الازرق pic.twitter.com/Shhac2yRz0
Ahmed Mostafa Abdul Rahman [email protected]
A whale is contagious, but it is very ordinary.
= Egyptians#الحوت_الازرق
/photo/1
A whale is contagious, but it is very ordinary.— Ahmed Mostafa Abdul Rahman Abdulrahman (@AhmedMo42931877) December 22, 2019
= Egyptians😂😂#الحوت_الازرق pic.twitter.com/Shhac2yRz0
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A whale is contagious, but it is very ordinary.— Ahmed Mostafa Abdul Rahman Abdulrahman (@AhmedMo42931877) December 22, 2019
= Egyptians😂😂#الحوت_الازرق pic.twitter.com/Shhac2yRz0
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37 people are talking about this
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.