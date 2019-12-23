شكرا لقرائتكم خبر عن تغير مفاجئ في أسعار صرف العملات مقابل الريال اليمني مساء اليوم الاثنين - (أسعار الصرف في صنعاء وعدن) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي -
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- تغير مفاجئ في أسعار صرف العملات مقابل الريال اليمني مساء اليوم الاثنين - (أسعار الصرف في صنعاء وعدن)
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