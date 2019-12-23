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عدن - ياسمين التهامي - صورة وتفاصيل ما حدث ... الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة ”صاحب الجلالة” والحزن يخيم على الجميع

أثار كاتب سعودي موجة من الغضب بدولة عربية بعد تلميحات له بقرب وفاة حاكم عربي شهير .

وقال الكاتب السعودي المقرب من الديوان الملكي عبد العزيز الخميس: يتردد: زعيم عربي رجعوه من مستشفى أوروبي لديرته عشان يقضي أيامه الأخيرة... الله ينتعه بالسلامة.

وشن مغردون عمانيون هجوما شرسا على "الخميس" متهمين إياه بمحاولة الإساءة للسلطان قابوس بن سعيد.

جديد اب برس :

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وقال أحد المغردين: مولانا أبقاه الله بخير وصحة وسط شعبه الأوفياء المحبين لجلالته ولا عزاء للحاقدين والمنافقين والمرتزقة ممن يبثون سمومهم وحقارتهم علينا.. عُمان بأكملها من أقصاها إلى أقصاها تدعوا له بالصحة وطول العمر، والجبناء والمرضى مُتعجبين من كل هذا الحب الذي يكنه شعب لقائده، ويفسروه على هواهم.

وقال آخر: عيب عليك تروج لمثل هذه الشائعات.. حتى الملك سلمان قيل عنه نفس الكلام .