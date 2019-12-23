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صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان..تحذير للمغتربين اليمنيين وأفراد عائلاتهم في السعودية وكل دول الخليج بعدم مغادرة منازلهم يوم الخميس القادم والبقاء فيها مهما كانت الظروف( صورة مخيفة )

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