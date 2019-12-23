شكرا لقرائتكم خبر عن "فيديو" بعد ارتكابها هذا العمل الذي لا يخطر على بال ... دنيا بطمه تعرض لمحاكمة عاجله فورا ... فضيحة مدوية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت تقارير إعلامية مغربية أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وجهت استدعاء للمطربة دنيا بطمة والفنانة الشعبية فاطمة الزهراء لعزيري، المعروفة بلقب "الطراكس" ، قصد الاستماع إليهما على خلفية قضية حساب "حمزة مون بيبي".

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وحسب يومية "أخبار اليوم" فإن استدعاء بطمة يأتي بسبب شكاية سبق أن تقدم بها المركز الوطني لحقوق الإنسان أمام الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش، حول تعرض رئيسه وبعض المحامين، للقذف والتشهير على إحدى صفحات الحساب المذكور.

كشفت تقارير إعلامية مغربية أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وجهت استدعاء للمطربة دنيا بطمة والفنانة الشعبية فاطمة الزهراء لعزيري، المعروفة بلقب "الطراكس" ، قصد الاستماع إليهما على خلفية قضية حساب "حمزة مون بيبي".

وحسب يومية "أخبار اليوم" فإن استدعاء بطمة يأتي بسبب شكاية سبق أن تقدم بها المركز الوطني لحقوق الإنسان أمام الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش، حول تعرض رئيسه وبعض المحامين، للقذف والتشهير على إحدى صفحات الحساب المذكور.

وطالبت الجمعية الحقوقية في الشكاية بالاستماع إلى المغنية المذكورة، على خلفية اتهامها من طرف العديد من الضحايا المفترضين بأنها هي من تقف وراء هذه الحسابات.

ووجهت الفرقة الوطنية استدعاء للشيخة "الطراكس"، من أجل الاستماع إليها في شأن شكاية وجهتها ضدها المغنية سعيدة شرف، تتهمها بـ"السب والقذفـ"، وكذا في إطار الأبحاث الأمنية الجارية في شأن "السب والقذف والتشهير والابتزاز والمس بالحياة الخاصة للأشخاص عبر مواقع التواصل"، على خلفية تصريح أدلت بها لأحد المواقع الإلكترونية أكدت فيه بأنها تتواصل مع حمزة مون بيبي"، وظهورها في أحد الفيديوهات، وهي تغني في أحد العلب الليلية وتردد اسم الحساب المذكور، والاسم الشخصي لمتهم متابع في أول ملف متعلق بالحسابات المذكورة، تضيف نفس الصحيفة.

وطالبت الجمعية الحقوقية في الشكاية بالاستماع إلى المغنية المذكورة، على خلفية اتهامها من طرف العديد من الضحايا المفترضين بأنها هي من تقف وراء هذه الحسابات.

ووجهت الفرقة الوطنية استدعاء للشيخة "الطراكس"، من أجل الاستماع إليها في شأن شكاية وجهتها ضدها المغنية سعيدة شرف، تتهمها بـ"السب والقذفـ"، وكذا في إطار الأبحاث الأمنية الجارية في شأن "السب والقذف والتشهير والابتزاز والمس بالحياة الخاصة للأشخاص عبر مواقع التواصل"، على خلفية تصريح أدلت بها لأحد المواقع الإلكترونية أكدت فيه بأنها تتواصل مع حمزة مون بيبي"، وظهورها في أحد الفيديوهات، وهي تغني في أحد العلب الليلية وتردد اسم الحساب المذكور، والاسم الشخصي لمتهم متابع في أول ملف متعلق بالحسابات المذكورة، تضيف نفس الصحيفة.