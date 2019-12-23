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صنعاء - ياسمين الخيامي - ورد للتو..صحيفة الجارديان البريطانية تعلن صباح اليوم الاثنين 23 ديمسبر 2019 عن خليفة السلطان قابوس بعد وفاته سريريا.. والاحزان تعم المدن العمانية

2019/12/23 الساعة 09:34 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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