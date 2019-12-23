شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : دولة عربية ترحل الوافدين واليمنيين بشكل جماعي ..."لن تصدق حصيلة المرحلين حتى الآن" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت وزارة القوى العاملة في سلطنة عمان عن قرار صارم بشأن العمالة الوافدة في البلاد.

جديد "الخليج 365"

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وقالت وزارة القوى العاملة، بأن فرق التفتيش المشترك في مسقط، قامت بترحيل نحو 644 من القوى العاملة المخالفة الذين تم ضبطهم منذ مطلع الشهر الجاري، ضمن الحملات التفتيشية، في إطار متابعة تطبيق أحكام قانون العمل وتنظيم سوق العمل.

وأكدت الوزارة في بيانها على ضرورة الالتزام بالقانون والقرارات الوزارية المنفذة له، وفقًا لصحيفة "أثير" المحلية. وكانت بيانات حكومية عُمانية قد أشارت إلى أن حوالي 1.78 مليون وافد معظمهم آسيويون يعملون في سلطنة عمان، في حين يبلغ إجمالي عدد الأجانب في السلطنة نحو 1.99 مليون شخص يشكلون 42% من إجمالي عدد السكان البالغ 4.677 مليون نسمة.