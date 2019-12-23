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صنعاء - ياسمين الخيامي - وداعا للفحص الطبي المخجل ..اجري بنفسك هذه التجربة المنزلية البسيطة باستخدام الماء البارد ولمدة نصف دقيقة فقط وستعرف مباشرة ان كنت فحل كالثور او عاجز جنسيا

2019/12/23 الساعة 07:30 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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