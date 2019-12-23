شكرا لمتابعة خبر عن بعد رهف القنون..فتاة سعودية تصعق نساء المملكة وتشعل كل مواقع التواصل الاجتماعي بالهروب الى هذا البلد الاوروبي.. ووالدها يستغيث ويكشف هذا الامر الصادم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - بعد رهف القنون..فتاة سعودية تصعق نساء المملكة وتشعل كل مواقع التواصل الاجتماعي بالهروب الى هذا البلد الاوروبي.. ووالدها يستغيث ويكشف هذا الامر الصادم

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