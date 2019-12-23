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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل وهاااااام..مسؤول عماني رفيع يحسم الجدل ويقطع الشك باليقين بشأن وفاة السلطان قابوس سريريا ( صورة + تفاصيل وردتنا قبل قليل )

كشف مسؤول عماني، مفاجأة بشأن سلطان سلطنة عمان، قابوس بن سعيد، وذلك على وقع أنباء وفاته سريريًّا عقب عودته من رحلة العلاج الغامض من بلجيكا.



وقال الرئيس التنفيذي لشركة "مواصلات" في سلطنة عمان، أحمد البلوشي، في تغريدة على حسابه في موقع "تويتر": "نحمد الله على خبر أتانا وفرح قلوبنا".

وأضاف "البلوشي": "الحمد والشكر لله على سلامتكم مولاي قابوس وقريبًا بإذن الله ستقر أعيننا برؤيتك وستفرح عمان قاطبة"، وأرفق صورة "السلطان قابوس".



وتأتي تغريدة المسؤول العماني على وقع الغموض الذي يحيط بحالة "السلطان قابوس"، لا سيما بعد عودته المفاجئة من بلجيكا، أثناء رحلته العلاجية.

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عاجل وهاااااام..مسؤول عماني رفيع يحسم الجدل ويقطع الشك باليقين بشأن وفاة السلطان قابوس سريريا ( صورة + تفاصيل وردتنا قبل قليل )

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وكانت "شبكة الزاجل العمانية" قالت الأيام الماضية على حسابها في "تويتر": "بمشيئة الله سيتوجه الموكب الميمون لصاحب الجلالة السلطان قابوس إلى ولاية صحار خلال الأيام القادمة.. حفظ الله جلالته في حله وترحاله".

يذكر أن صحيفة "De Morgen" البلجيكية، أفادت أن مرافقي سلطان سلطنة عمان، السلطان قابوس، قرروا العودة من بلجيكا إلى بلادهم، بعد تقارير بعدم استجابة السلطان للعلاج.



وأوردت صحيفة "الإيكونوميست" البريطانية، في عام 2017، معلومات أن "السلطان قابوس" يعاني من سرطان غير محدد، ونادرًا ما كان يرى علنًا خلال السنوات الأخيرة ، باستثناء إثبات أنه لا يزال على قيد الحياة.