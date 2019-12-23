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صنعاء - ياسمين الخيامي - إسرائيل تباغت الجميع وتصعق الملك وتصدم شعب المملكة: حان الوقت للتخلص من الملك لأنه عقبة يعرقل مشاريع اسرائيل.. واسقاطه من العرش صار أمرا ضروريا

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كانت هذه تفاصيل خبر إسرائيل تباغت الجميع وتصعق الملك وتصدم شعب المملكة: حان الوقت للتخلص من الملك لأنه عقبة يعرقل مشاريع اسرائيل.. واسقاطه من العرش صار أمرا ضروريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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