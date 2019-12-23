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صنعاء - ياسمين الخيامي - فيصل القاسم يكشف عن الضحية القادمة من الحكام العرب: ستكون نهايته شبيهة بالكلاب المشردة في الشوارع..ورصاصة في الرأس ستفجر دماغه..شاهد من يكون؟؟

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