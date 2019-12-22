شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. بعد تداول مقاطع الحوت الأزرق.. الكشف رسميا عن حقيقة الأصوات المخيفة بسواحل البحر المتوسط والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أثارت عدة مقاطع تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، الجدل بين المغردين ووصل هاشتاق “#الحوت_الازرق” إلى الترند في عدد من الدول العربية ، وقال ناشروها إنها تم توثيقها من عدة مدن عربية ساحلية على البحر المتوسط ، لتكشف وزارة البيئة المصرية رسميا حقيقة المقاطع المتداولة .





وقالت وزارة البيئة المصرية في البيان الرسمي الذي نشرته عبر صفحتها على فيسبوك ، إنه في إطار المتابعة لما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من مقاطع مصورة بمنطقة الساحل الشمالي مصحوبة بتعليقات صوتية مدعية أن الأصوات المصاحبة لتلك المقاطع صادرة عن الحيتان الزرقاء، قامت فرق العمل التابعة لوزارة البيـئة بمحميات المنطقة الشمالية بالتواصل مع عديد من المواطنين والجهات لاستبيان حقيقة تلك المقاطع التي توصلت جميعها إلى نفي قاطع لسماع تلك الأصوات بأيٍّ من مدن الساحل الشمالي”.

وأكّدت وزارة البيئة على وجود أنواع عديدة من الحيتان بالبحر المتوسط، ويعد تكرار مشاهدتها بالساحل المصري مؤشراً إيجابياً على سلامة الوضع البيئي بالساحل الشمالي.

جديد "الخليج 365"

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