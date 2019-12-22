شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الجنسية ونضارة البشرة.. فوائد سحرية لـ”البنجر” ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يعتبر البنجر من الخضراوات التي تحتوي قيم غذائية وصحية عددية، وهو من الخضروات التي ينصح الأطباء على تناولها بشكل مستمر للاستفادة منه؛ ووفقًا لموقع “health line” أهم فوائد تناول البنجر كالآتي :-

تعزيز صحة القلب :

يحتوى البنجر على مستويات عالية من البوتاسيوم التي تساعد على خفض فرص الإصابة بالجلطات وأمراض القلب عامة.

جديد "الخليج 365"

Advertisements

يحسن الصحة الجنسية :

يحتوى البنجر على مستويات كبيرة من البورون المعدنية التى تساعد على زيادة إنتاج الهرمونات الجنسية مما قد يؤدى إلى زيادة فى الرغبة الجنسية، وزيادة الخصوبة.

خفض ضغط الدم :



يحتوي البنجر على مركبات النيترات التي تتحول عند هضمها واستهلاكها إلى أكسيد النترات، ويساعد أكسيد النترات على توسع الشرايين وإرخائها وبالتالي خفض ضغط الدم وتسهيل تدفق الدورة الدموية في الجسم.

حماية الكبد :

يحتوى البنجر على العديد من الفيتامينات والمعادن التى تفيد صحة الكبد، ويقلل من خطر الإصابة بتشمع أو تليف الكبد.

خفض الكولسترول :

يحتوى البنجر على العديد من الفيتامينات التي تساعد على تخفيض مستويات الكوليسترول السيء في الجسم ورفع مستويات الكوليسترول الجيد.

مصدر فيتامين سي :

يعتبر البنجر مصدرًا جيدًا لفيتامين سي، والذي يعد أحد مضادات الأكسدة الهامة والضرورية لتقوية جهاز المناعة وحماية الجسم من تأثير الشوارد الحرة الضارة. كما يساعد فيتامين سي في البنجر على؛ تعزيز إنتاج الكولاجين في البشرة، تسريع التئام الجروح، تحسين امتصاص الحديد.