شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. لن تصدق فتاة تقتحم حفل زفاف وتحاول ضرب العروس.. والسبب صادم ولا يخطر على بال؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداوَلَ نشطاء على مواقع التواصل مقطعًا مصورًا لسيدة اقتحمت حفل زفاف لتبدأ موجة من الصراخ الهيستيري؛ لمنع العريس من الزواج.



وأثناء إقامة حفل زفاف تقليدي في المكسيك، اقتحمت سيدة الحفل لتبدأ بالصراخ طالبة من العريس ألا يتزوج.

وبحسب ما نشرته -الأحد- وكالة “سبوتنيك عربي”؛ أظهر المقطع المصور الذي تم تداوله، الفوضى التي تَسَبّبت بها السيدة بصراخها قائلة “ريتشارد، لا يمكنك الزواج، أنا أحبك”؛ لتقترب من العروسين موجّهة ضربة للعروس ليقوم بعض الأشخاص بإبعادها؛ في الوقت الذي طالب فيه العريس بإخراجها من القاعة. جديد "الخليج 365" Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. لن تصدق فتاة تقتحم حفل زفاف وتحاول ضرب العروس.. والسبب صادم ولا يخطر على بال؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.