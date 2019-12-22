شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة عربية لم تتمالك أعصابها بعد قيام زوجها بتصويرها خلال معاشرتها..لن تصدق كيف كانت النهايةالصادمة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لم تستطع زوجة مصرية السيطرة على أعصابها بعد أن علمت بقيام زوجها بتصويرها خلال معاشرتها جنسيًا، من أجل مساومتها في حال طلبت الطلاق منه. وعلى إثر ذلك استلت سكينًا من مطبخ الشقة بمدينة السادس من أكتوبر بالجيزة في مصر، ووجهت له طعنة نافذة في القلب أودت بحياته في الحال. جديد "الخليج 365" Advertisements وتم نقل جثة الزوج (31 عامًا) والذي يعمل موظفًا بمستشفى المنيل الجامعي إلى مستشفى أكتوبر العام. وقررت النيابة إحالة الجثة إلى الطب الشرعي لتشريحها، وبيان أسباب الوفاة.

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