تفاصيل مخيفة الكشف عن حقيقة ومصدر الاصوات الغريبة التي سمعت في ثلاث مدن ساحلية باليمن ومصر وليبيا

تابعات أصوات غريبة لم تعتد الأذن على سماعها من قبل رصدها المواطنون في اليمن مصر وليبيا حيث قيل أنها ترجع إلى صوت الحوت الأرزق في حين نفى البعض تلك الأقاويل والمؤكد أن الأمر ما زال مجهولا لتلك الأصوات التي لا يعرف مصدرها الحقيقي حتى الآن وهل تصدر من البحر أم من السماء وقال مواطنون محليون إنهم سمعوا صوت مخيف سمعت مساء أمس في 3 بلدان متفرقة بدأت من مدن أوباري وزوارة والزاوية وطرابلس وأوجلة وبنغازي بليبيا ومدينتي المنيا والإسكندرية بمصر ومنطقتي صيرة وخور مكسر باليمن وأكد سكان محليون أنهم سمعوا أصوات غريبة بخور مكسر وصيرة والمعلا يعتقد أنها أصوات للحوت الأزرق ولم تعلن جهة رسمية أي نبأ رسمي بخصوص رصد حوت بالمياه الساحلية لعدن ونسب البعض سماع هذه الأصوات في ليبيا إلى الحوت الأزرق وذلك خلال هجرته من الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقي بالمناطق الاستوائية الدافئة وللتزاوج وتصدر هذه الأصوات لباقي الحيتان الزرقاء لسماع النداء وتسمع الحيتان الزرقاء أصوات هذا النداء بعد 1600 كم وكان عدد من المواطنين الليبيين قد تمكنوا من قتل واستخراج حوت أزرق من الشاطئ وظهرت هذه الأصوات في مصر قبل أعوام عندما انتشرت مقاطع فيديو نشرها مصريون تظهر سماع أصوات غريبة من السماء اختللف في تفسيرها العلماء بدأت هذه الظاهرة في الانتشار في الولايات المتحدة وكندا وعدد من الدول الأوروبية وأطلق عليها ظاهرة أبواق السماء وتداول النشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقالات وفيديوهات ترصد الظاهرة واختلفت الآراء فالبعض أرجع تلك الأصوات إلى كائنات فضائية ترسل تحذيرات إلى كوكب الأرض وأنها سوف تغزو الأرض قريبا وأرجع البعض تلك الأصوات إلى التقدم التكنولوجي حيث أن هذه الأصوات تصدر عن أجهزة أرضية وأرقام صناعية متصلة بمشروع تصادم الهيدرونات وهو أكبر مشروع علمي وبحثى وأهدافه اكتشاف أسرار المادة المظلمة للكون محاولة منهم لامتلاك أسرار الكون والخلق ويوجد منه نسختين الأولى في سويسرا والثانية في الأردن وكالة ناسا أعلنت عن أصوات التي تصدر عن الكواكب والتي تشبه موجات الراديو وهي موجات لا تحتاج إلى الهواء للانتقال كما هو الحال في باقي الأصوات وأكدت ناسا عبر بثها تسجيلا لأصوات تلك الكواكب أن لكل منها صوت مميز بل أن البعض يصدر أصوات مرعبة