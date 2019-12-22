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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل وهااام ..السلطات السعودية تعلن رسميا عن حقيقة ارتفاع سعر اسطوانة الغاز المنزلي من 15 ريال الى 45 ريال وتكشف عن السعر الحقيقي للبترول

2019/12/22 الساعة 10:25 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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